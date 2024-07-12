ABD ‘Katliama devam’ dedi

ABD yönetiminin yaklaşık 2 aydır bir tonluk bombalarla birlikte sevkiyatını durdurduğu yaklaşık 227 kilogramlık MK-82 bombalarını, İsrail'e tekrar göndermeye başladığı belirtildi. İsrail, ABD tarafından sağlanan 1 tonluk MK-85 bombaları Gazze'deki Cibaliye, Nusayrat ve Şatı kamplarında kullanarak yüzlerce Filistinliyi öldürmüştü. ABD yönetimi ise 7 Mayıs'ta İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah'a saldırı başlatması nedeniyle bu bombaların sevkiyatını durdurmuştu.
NETANYAHU VE BIDEN ARASINDA KRİZ
ABD yönetimi, İsrail'in Refah'a başlattığı saldırı öncesi 1800 adet 1 tonluk, 1700 adet de 227 bir sevkiyata hazırlanıyordu ancak saldırı sonrası bu sevkiyatı durdurmuştu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, haziran ayı sonunda ABD'nin bomba sevkiyatına sert eleştiriler getirdiği bir video yayınlayarak ABD Başkanı Joe Biden'ı suçlamıştı. Videonun ardından iki ülke arasında yapılması beklenen toplantılar iptal edilmişti.
BUNLARLA ÖLDÜRMEK ABD'YE GÖRE OLAĞAN
Konuya dair AA'ya bilgi veren ABD'li üst düzey yetkililer, bir tonluk bombaların yoğun nüfuslu Refah'ta kullanılmasından çekindikleri için sevkiyatını durdurduklarını belirtirken, "Çünkü bizim endişemiz 227 kilogramlık bombalarla ilgili değildi, bunlar olağan sürecin bir parçası olarak ilerliyor" dedi.
GAZZE YIKILDIKTAN SONRA
ABD'nin sevkiyatına başladığı MK-82 bombaları, 20 metre yarı çapında bulunan her şeyi imha etme gücüne sahip. Bir tonluk MK-85 bombaları aralık ayında İsrail tarafından Cibaliye Kampı'na yönelik saldırıda kullanılmış ve bir mahalleyi yerle bir etmişti. Buna karşılık MK-82 bombaları ise daha Çadır Kent gibi küçük çaplı hedeflere karşı kullanılıyor. İsrail kuvvetleri son dönemde saldırıları yüzünden evsiz kalan Filistinlilerin sığındığı Çadır Kentlerde büyük katliamlar işlemişti. Reuters tarafından yayınlanan istatistiğe göre ABD yönetimi, 7 Ekim'den beri İsrail'e 14 bin adet 1 tonluk MK-84 bombalarının yanı sıra 6 bin 500 adet 227 kiloluk MK-82 bombaları sevk etti. Ayrıca, 3 bin adet havadan-yere güdümlü cehennem ateşi füzesi, bin sığınak bombası ve 2 bin 600 küçük çaplı bombalar göndermişti. İsrail ordusu, bu tarihten beri söz konusu bombaları da kullanarak, Gazze'nin yüzde 85'ini yerle bir ederken
38 bin 300'ü aşkın Filistinliyi katletti.