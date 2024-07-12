ABD ‘Katliama devam’ dedi

Konuya dair AA'ya bilgi veren ABD'li üst düzey yetkililer, bir tonluk bombaların yoğun nüfuslu Refah'ta kullanılmasından çekindikleri için sevkiyatını durdurduklarını belirtirken, "Çünkü bizim endişemiz 227 kilogramlık bombalarla ilgili değildi, bunlar olağan sürecin bir parçası olarak ilerliyor" dedi.

ABD'nin sevkiyatına başladığı MK-82 bombaları, 20 metre yarı çapında bulunan her şeyi imha etme gücüne sahip. Bir tonluk MK-85 bombaları aralık ayında İsrail tarafından Cibaliye Kampı'na yönelik saldırıda kullanılmış ve bir mahalleyi yerle bir etmişti. Buna karşılık MK-82 bombaları ise daha Çadır Kent gibi küçük çaplı hedeflere karşı kullanılıyor. İsrail kuvvetleri son dönemde saldırıları yüzünden evsiz kalan Filistinlilerin sığındığı Çadır Kentlerde büyük katliamlar işlemişti. Reuters tarafından yayınlanan istatistiğe göre ABD yönetimi, 7 Ekim'den beri İsrail'e 14 bin adet 1 tonluk MK-84 bombalarının yanı sıra 6 bin 500 adet 227 kiloluk MK-82 bombaları sevk etti. Ayrıca, 3 bin adet havadan-yere güdümlü cehennem ateşi füzesi, bin sığınak bombası ve 2 bin 600 küçük çaplı bombalar göndermişti. İsrail ordusu, bu tarihten beri söz konusu bombaları da kullanarak, Gazze'nin yüzde 85'ini yerle bir ederken