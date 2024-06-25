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Dünya

ABD: Kenya NATO üyesi olmayan önemli bir müttefik

ABD Başkanı Joe Biden, Kenya'yı "NATO üyesi olmayan önemli bir müttefik" olarak nitelendirdi.

10:25 - 25/06/2024 Salı
AA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "1961 tarihli Dış Yardım Yasası'nın 517. bölümü de dahil olmak üzere, ABD Anayasası ve yasalarının Başkan olarak bana (Biden) verdiği yetkiye dayanarak, Kenya'yı Yasa ve Silah İhracatı Kontrol Yasası amaçları doğrultusunda ABD'nin NATO Dışı Önemli Müttefiki ilan ediyorum" ifadeleri kullanıldı.


Kenya, böylelikle "NATO üyesi olmayan önemli bir müttefik" ünvanını alan ilk Sahra Altı Afrika ülkesi oldu.


Açıklamada ayrıca Kenya'nın, DEAŞ terör örgütünün yanı sıra Doğu Afrika'daki Eş-Şebab ile mücadeledeki çabalarına, Ukrayna'ya desteği ve istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Haiti'ye güvenlik gücü konuşlandırma çabaları da dahil ABD'nin ulusal güvenlik önceliklerine verdiği desteğe işaret edildi.


Washington'ın bu hamlesinin bölgede artan Rus ve Çin etkisine karşı olduğu belirtiliyor.


NATO üyesi olmayan diğer önemli müttefikler arasında Arjantin, Avustralya, Bahreyn, Brezilya, Kolombiya, Mısır, İsrail, Japonya, Ürdün, Kuveyt, Fas, Yeni Zelanda, Pakistan, Filipinler, Katar, Güney Kore, Tayland ve Tunus yer alıyor.


#ABD
#Kenya
#NATO
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