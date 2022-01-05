​ABD Kongresi’nde silahlı vekil korkusu ​

6 Ocak 2021 tarihinde aşırı sağcı gruplar tarafından basılan ve beş kişinin hayatını kaybettiği ABD Kongresi, üzerinden bir yıl geçmesine rağmen o günkü travmayı ve korkuyu yaşamaya devam ediyor.

Washington Post’un haberine göre Kongre’nin Senato ile birlikte iki kanadından biri olan Temsilciler Meclisi’nde, Demokrat Parti ve Cumhuriyetçi Parti’den vekillerin birbirlerine olan güveninin dip yaptığı, karşılıklı suçlamaların yöneltildiği ve taraflar arasında düşmanca hislerin devam ettiği kaydedildi.

Gazetenin haberinde ABD’li siyasiler arasındaki sürtüşmenin “can güvenliğine” kadar uzandığı tespitine yer verildi.

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VEKİL SİLAHLARINA TEDBİR

Haberde, Demokrat vekillerin isteğiyle, ABD Kongresi’nin girişinden iç bölümlere kadar kurulan beş dizi metal detektörün amacının, dışarıdan gelen ziyaretçilerin kontrolünden ziyade Cumhuriyetçi Parti’den vekillerin silahlarıyla birlikte genel kurul salonuna girmelerini engellemesi olduğu kaydedildi. Yine, iki siyasi taraf arasında birbirine güvenin, tarihi düşük seviyelerde olduğu kaydedildi.

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TEMSİLCİLER MECLİSİ’NDE İNTİKAM GRUBU

Kongrede vekiller arasındaki keskin ayrışmanın yaşandığı esas kanadın Temsilciler Meclisi olduğu belirtildi. Gazetenin haberine göre bazı Demokrat Partililerin oluşturduğu bir grubun, Demokrat Partili Joe Biden’ın geçen yıl yapılan başkanlık onayı oylamasına karşı çıkan Cumhuriyetçi vekillerin sunduğu herhangi bir yasa tasarısına doğrudan ret oyu vererek adeta intikam almayı amaçladığına işaret edildi.

Şiddete uğrama endişesi

Geçen yıl gerçekleşen Kongre baskını sonrasında hem Senato hem de Temsilciler Meclisi’nden birçok ismin psikolojik destek almaya devam ettiği, Cumhuriyetçi ve Demokratlar vekiller arasından 20 kişiyle yapılan görüşmelerde, her an şiddete maruz kalma endişesi taşıdıkları belirtiliyor.

Tehditler zirve yaptı

Kongre’yi korumakla görevli polis biriminden elde edilen verilere göre de, ABD’li vekilleri hedef alan tehditler, 2021’de, 9 bin 600 ile tarihi zirveye ulaştı. 2017’de bu rakamın 4 bin olduğu, 2020’de ise 8 bin 600’e yükseldiği kaydedildi.

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