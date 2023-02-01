ABD: Moskova nükleer anlaşmayı ihlal ediyor

Rus Dışişleri Bakanlığı sözcüsü yaptığı açıklamada, "Rusya'nın denetim faaliyetlerini kolaylaştırmayı reddetmesi, ABD'nin anlaşma kapsamındaki önemli haklarını kullanmasını engelliyor ve ABD-Rusya nükleer silah kontrolünün uygulanabilirliğini tehdit ediyor" dedi.

Telegraph'ın haberine göre Demokrat Senatörler Bob Menendez, Jack Reed ve Mark Warner yaptıkları açıklamada, "Açık olmak gerekirse, New START Anlaşması yükümlülüklerine uyum, Senato'nun Moskova ile gelecekteki herhangi bir stratejik silah kontrolü anlaşmasının değerlendirilmesi açısından kritik olacaktır." ifadelerini kullandı.