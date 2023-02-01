ABD: Moskova nükleer anlaşmayı ihlal ediyor

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Rus Dışişleri Bakanlığı sözcüsü yaptığı açıklamada, "Rusya'nın denetim faaliyetlerini kolaylaştırmayı reddetmesi, ABD'nin anlaşma kapsamındaki önemli haklarını kullanmasını engelliyor ve ABD-Rusya nükleer silah kontrolünün uygulanabilirliğini tehdit ediyor" dedi.
Anlaşmaları onaylaması gereken Senato'daki ulusal güvenlik komitelerinin liderleri, Rusya'nın anlaşmanın koşullarına uymamasının gelecekteki silah düzenlemelerini etkileyeceğini söyledi.
Telegraph'ın haberine göre Demokrat Senatörler Bob Menendez, Jack Reed ve Mark Warner yaptıkları açıklamada, "Açık olmak gerekirse, New START Anlaşması yükümlülüklerine uyum, Senato'nun Moskova ile gelecekteki herhangi bir stratejik silah kontrolü anlaşmasının değerlendirilmesi açısından kritik olacaktır." ifadelerini kullandı.