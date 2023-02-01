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Dünya

ABD: Moskova nükleer anlaşmayı ihlal ediyor

ABD'li yetkili tarafından yapılan bir açıklamada Rusya'nın New START Nükleer Antlaşması'nın şartlarını ihlal ettiğini ve Moskova'nın Rusya topraklarında yapılmak istenen teftiş faaliyetlerine izin vermediği belirtildi.

10:04 . 1/02/2023 Çarşamba
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Arşiv

Arşiv

Rus Dışişleri Bakanlığı sözcüsü yaptığı açıklamada, "Rusya'nın denetim faaliyetlerini kolaylaştırmayı reddetmesi, ABD'nin anlaşma kapsamındaki önemli haklarını kullanmasını engelliyor ve ABD-Rusya nükleer silah kontrolünün uygulanabilirliğini tehdit ediyor" dedi.


Anlaşmaları onaylaması gereken Senato'daki ulusal güvenlik komitelerinin liderleri, Rusya'nın anlaşmanın koşullarına uymamasının gelecekteki silah düzenlemelerini etkileyeceğini söyledi.


Telegraph'ın haberine göre Demokrat Senatörler Bob Menendez, Jack Reed ve Mark Warner yaptıkları açıklamada, "Açık olmak gerekirse, New START Anlaşması yükümlülüklerine uyum, Senato'nun Moskova ile gelecekteki herhangi bir stratejik silah kontrolü anlaşmasının değerlendirilmesi açısından kritik olacaktır." ifadelerini kullandı.


#Rusya
#ABD
#nükleer
#New START Nükleer Anlaşması
#ihlal
1 saat önce
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ABD: Moskova nükleer anlaşmayı ihlal ediyor
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