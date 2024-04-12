ABD Moskova'daki saldırıya benzer bir eylem ihtimalinden endişeli

"Terör örgütleri Amerikalılara karşı saldırı çağrısı yapıyor"
Bu eylem çağrıları içinde, bireylerin veya küçük grupların Orta Doğu'daki olaylardan ilham alma konusunda “acil endişeleri” olduğunu kaydeden Wray, ayrıca Çin, Rusya, İran ve Kuzey Kore'den gelecek siber saldırılara karşı alınacak önlemlerin finanse edilmesi gerektiğine de dikkati çekti.
Moskova'daki terör saldırısı
Moskova'da "Crocus City Hall" konser salonunda 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlenmiş, sosyal medyadaki paylaşımlarda, saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görülmüştü.
Terör saldırısında yaşamını yitirenlerin sayısının 144'e yükseldiği açıklanmış, 550'den fazla kişinin de yaralandığı kaydedilmişti.
Saldırıya ilişkin bugüne kadar 11 kişi tutuklanmıştı.