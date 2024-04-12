ABD Moskova'daki saldırıya benzer bir eylem ihtimalinden endişeli

Moskova’da konser salonuna düzenlenen saldırıda ölenlerin sayısı 133’e yükseldi. Ülkeyi şoka sokan saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlense de Ruslar, ABD ve Ukrayna’yı işaret etti. Faillerin de Ukrayna’ya kaçarken yakalandıkları açıklandı. Dünya şimdi ABD’nin 7 Mart’taki “Moskova’da terör saldırısı olacağı” uyarısının istihbarata dayalı bir bilgi mi yoksa tehdit mi olduğunu merak ediyor.