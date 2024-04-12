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Dünya

ABD Moskova'daki saldırıya benzer bir eylem ihtimalinden endişeli

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Christopher Wray, Moskova'da 144 kişinin hayatını kaybettiği silahlı konser saldırısından sonra ABD'de “koordineli saldırılardan” endişe duyduğunu belirtti. 'Orta Doğu'daki olaylardan ilham alanları' işaret eden Wray, "Yabancı terör örgütleri, Amerikalılara karşı saldırı çağrısında bulunuyor" dedi.

00:45 - 12/04/2024 Cuma
AA
Moskova'da konser salonuna düzenlenen silahlı saldırıda 144 kişi ölmüştü.
Moskova'da konser salonuna düzenlenen silahlı saldırıda 144 kişi ölmüştü.
Wray, FBI'nın gelecek yıl bütçe talebiyle ilgili Temsilciler Meclisi alt komitesinde ifade verdi. FBI'ın Amerika'yı terörizmden korumak için finansmana ihtiyacı olduğunu söyleyen Wray, Moskova'da 22 Mart'ta gerçekleşen “Crocus City Hall” konser saldırısından sonra,
“Burada, anavatanda koordineli bir saldırı potansiyeli giderek endişe verici hale geliyor.”
ifadesini kullandı.

"Terör örgütleri Amerikalılara karşı saldırı çağrısı yapıyor"

FBI direktörü, 7 Ekim 2023'ten sonra İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının da ABD'de şiddet riskini arttırdığına işaret ederek,
“O zamandan bu yana, yabancı terör örgütlerinin Amerikalılara ve müttefiklerimize karşı saldırı çağrısında bulunduğunu gördük.”
dedi.

Bu eylem çağrıları içinde, bireylerin veya küçük grupların Orta Doğu'daki olaylardan ilham alma konusunda “acil endişeleri” olduğunu kaydeden Wray, ayrıca Çin, Rusya, İran ve Kuzey Kore'den gelecek siber saldırılara karşı alınacak önlemlerin finanse edilmesi gerektiğine de dikkati çekti.

Moskova'daki terör saldırısı

Moskova'da "Crocus City Hall" konser salonunda 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlenmiş, sosyal medyadaki paylaşımlarda, saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görülmüştü.

Terör saldırısında yaşamını yitirenlerin sayısının 144'e yükseldiği açıklanmış, 550'den fazla kişinin de yaralandığı kaydedilmişti.

Saldırıya ilişkin bugüne kadar 11 kişi tutuklanmıştı.



#ABD
#Rusya
#Moskova
#Terör Saldırısı
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