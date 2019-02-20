Dünya ABD ordusu Rus bitkilerine savaş açtı
ASYA

ABD ordusu Rus bitkilerine savaş açtı

ABD ordusu Rus bitkilerine savaş açtı

ABD ordusu Rus dikeni, Rus zeytini olarak bilinen kuş iğdesi, nevruz otu ve diğer ‘işgalci' bitkilerden kurtulmak için sözleşme yapacağı birilerini arıyor. Görev için yıllık ortalama 7 buçuk milyon dolar ayrılacak.

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ABD askerleri (Fotoğraf: Arşiv)
ABD askerleri (Fotoğraf: Arşiv)

Rus bitkileri Pasifik Kuzeybatısı’nda büyük bir sorun olarak gören ABD Ordusu İstihkam Birlikleri, Rus bitkilerini Seattle yakınlarındaki bir eğitim alanı ve askeri üssünden temizleme görevini üstlenecek birilerini arıyor. Görev için yıllık ortalama 7.5 milyon dolar ayrılması planlanıyor.

  • ABD ordusu Rus dikeni, Rus zeytini olarak bilinen kuş iğdesi, nevruz otu ve diğer ‘işgalci' bitkilerden kurtulmak için sözleşme yapacağı birilerini arıyor. İşe alınacak tarafa yıllık ortalama 7.5 milyon dolarlık bir iş kurma arayışında. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın lisansı ile çalışacak girişimci, ihalede en düşük teklifi verenin olacak. İhaleyi alan Lewis-McChord Ortak Üssü'nde ve Yakima Eğitim Merkezi'nin çevresindeki 849 hektarlık bir alanda ‘Rus işgalcilerle' mücadele imkânı bulacak.

Ordunun bu ay başında yayınlandığı sözleşmede bu hafta düzenlemeler yapıldı ve bir yıl geçerli olacak.

‘Rus dikeni' ifadesi ‘Vahşi Batı' filmlerinde rüzgârla birlikte sürüklenirken görülen salsola bitkisi için kullanılıyor. Bitkinin tohumlarının 1870'li yıllarda günümüz Ukrayna'sından giden göçmenler tarafından kıtaya götürüldüğü düşünülüyor.

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