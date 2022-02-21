Dünya ABD Rusya oldukça şiddetli bir işgale hazırlanıyor
AMERİKA

ABD: Rusya oldukça şiddetli bir işgale hazırlanıyor

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik "oldukça şiddet içerikli" bir işgale hazırlandıklarına inandığını söyledi.

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Haber Merkezi AA
ABD: Rusya oldukça şiddetli bir işgale hazırlanıyor
Jake Sullivan

NBC televizyonunda yayınlanan "Today" adlı programa konuk olan Sullivan, Rusya-Ukrayna gerginliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

  • Sullivan, "Rusların planladığı askeri operasyonun boyutu, amacı ve şiddeti ne olursa olsun, bunun oldukça şiddet içerikli olacağına inanıyoruz. Bu operasyon, Rus ve Ukraynalı sivil ve askerlerin yaşamlarına mal olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Savaşın sadece konvansiyonel yöntemler ile olmayacağına ilişkin de ellerinde istihbarat olduğunu savunan Sullivan, "Bu, Rusların Ukraynalıları ezmek, bastırmak ve onlara zarar vermek için açtığı bir savaş olacaktır." dedi.

Sullivan, diplomasiyi tercih etmelerine rağmen olası bir işgal durumunda Rusya'ya gerekli cevabı vereceklerinin altını çizerek, ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında olası bir görüşmeye ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron dün Biden'a, Rusya Ukrayna'yı işgal etmezse Putin ile görüşmekte prensipte razı olup olmadığını sordu, Biden da elbette 'evet' yanıtını verdi. Ancak şu anda sahada gördüğümüz her işaret Rusların Ukrayna'ya büyük bir saldırıya hazırlandığına işaret ediyor."

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