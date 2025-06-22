ABD saldırısı sonrası İran'ın BM şartına göre kendini savunma hakkı var

Pakistan, ABD'nin İran'daki nükleer tesislere saldırısını kınayarak BM Şartı'na göre İran'ın kendini savunma hakkı olduğunu belirtti.
ABD'nin İran'daki üç nükleer tesisi vurarak İsrail ile İran arasındaki çatışmaya doğrudan dahil olmasının ardından ülkelerden peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. Pakistan, ABD'nin İran'daki nükleer tesislere saldırısını kınayarak BM Şartı'na göre İran'ın kendini savunma hakkı olduğunu belirtti. Irak hükümeti, İran'daki nükleer tesislerin vurulmasının Orta Doğu'da barışı ciddi şekilde tehdit ettiğini ve bölgesel istikrarı büyük risklere açık hale getirdiğini vurguladı.
BM'nin 54. maddesi ne diyor?
Birleşmiş Milletler Antlaşması 26 Haziran 1945 tarihinde San Francisco'da imzalandı ve 110. maddeye uygun olarak 24 Ekim 1945'de yürürlüğe girdi. Türkiye Antlaşmayı Milletlerarası Adalet Divanı Statüsüyle birlikte 15 Ağustos 1945'te onayladı. 4801 Sayılı Onay Kanunu 24 Ağustos 1945 gün ve 6902 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlandı.