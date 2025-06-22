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ABD saldırısı sonrası İran'ın BM şartına göre kendini savunma hakkı var

ABD saldırısı sonrası İran'ın BM şartına göre kendini savunma hakkı var

11:3122/06/2025, Pazar
AA
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Pakistan, ABD'nin İran'daki nükleer tesislere saldırısını kınayarak BM Şartı'na göre İran'ın kendini savunma hakkı olduğunu belirtti.

ABD'nin İran'daki üç nükleer tesisi vurarak İsrail ile İran arasındaki çatışmaya doğrudan dahil olmasının ardından ülkelerden peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. Pakistan, ABD'nin İran'daki nükleer tesislere saldırısını kınayarak BM Şartı'na göre İran'ın kendini savunma hakkı olduğunu belirtti. Irak hükümeti, İran'daki nükleer tesislerin vurulmasının Orta Doğu'da barışı ciddi şekilde tehdit ettiğini ve bölgesel istikrarı büyük risklere açık hale getirdiğini vurguladı.

BM'nin 54. maddesi ne diyor?

"Bu Antlaşmanın hiçbir hükmü, Birleşmiş Milletler üyelerinden birinin silahlı bir saldırıya hedef olması halinde, Güvenlik Konseyi uluslararası barış ve güvenliğin korunması için gerekli önlemleri alıncaya dek, bu üyenin doğal olan bireysel ya da ortak meşru savunma hakkına halel getirmez.
Üyelerin bu meşru savunma hakkını kullanırken aldıkları önlemler hemen Güvenlik Konseyi’ne bildirilir ve Konsey’in işbu antlaşma gereğince uluslararası barış ve güvenliğin korunması ya da yeniden kurulması için gerekli göreceği biçimde her an hareket etme yetki ve görevini hiçbir biçimde etkilemez."

Birleşmiş Milletler Antlaşması 26 Haziran 1945 tarihinde San Francisco'da imzalandı ve 110. maddeye uygun olarak 24 Ekim 1945'de yürürlüğe girdi. Türkiye Antlaşmayı Milletlerarası Adalet Divanı Statüsüyle birlikte 15 Ağustos 1945'te onayladı. 4801 Sayılı Onay Kanunu 24 Ağustos 1945 gün ve 6902 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlandı.



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