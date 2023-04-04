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Dünya

ABD: Suriye'de DEAŞ'ın üst düzey lideri öldürüldü

ABD, Suriye'de düzenlenen hava saldırısında, DEAŞ'ın üst düzey liderlerinden Halid Eyd Ahmed el-Ceburi'nin öldürdüğünü açıkladı. Amerikalı yetkililere göre el-Ceburi, Avrupa'da saldırılar planlanmasından sorumluydu.

10:58 . 4/04/2023 Salı
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ABD, Suriye'de düzenlediği saldırıda DAEŞ'in üst düzey bir liderinin öldürüldüğünü açıkladı.

ABD, Suriye'de düzenlediği saldırıda DAEŞ'in üst düzey bir liderinin öldürüldüğünü açıkladı.

ABD, Suriye'de düzenlenen hava saldırısında, DEAŞ'ın üst düzey liderlerinden Halid Eyd Ahmed el-Ceburi'nin öldürdüğünü açıkladı. Amerikalı yetkililere göre el-Ceburi, Avrupa'da saldırılar planlanmasından sorumluydu.


BBC'nin haberine göre, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), DEAŞ liderinin Salı günü öldürüldüğünü duyurdu.


CENTCOM, saldırının nerede düzenlendiği ile ilgili olarak ise bilgi vermedi.


Yapılan açıklamada,
"El-Ceburi'nin ölümü, DEAŞ'ın saldırılar planlama yeteneğini geçici olarak sekteye uğratacaktır"
denildi.

Açıklamada ayrıca, DEAŞ'ın hala Orta Doğu'da ve dünyanın diğer bölgelerinde
"tehdit oluşturmaya devam ettiği"
belirtildi.

El-Ceburi'nin bugüne kadar hangi saldırıları planladığına yönelik bilgi verilmedi. Saldırıda ölen sivil olmadığı açıklandı.


Suriye'den ise saldırıyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.


#ABD
#CENTCOM
#DEAŞ
3 saat önce
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