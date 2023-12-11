ABD Suriye’de PKK ile tatbikata devam ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünya 5'ten büyüktür" sözünü hatırlatarak, "İşte dün ne oldu? Sadece Amerika'nın ret oyuyla ateşkes reddedildi. Tek başına. Böyle adalet olur mu? Böyle adil bir dünya olur mu? Ama biz ne diyoruz, aslında adil bir dünya mümkün. Ama Amerika'yla değil” dedi.