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Dünya

ABD Suriye’de PKK ile tatbikata devam ediyor

Suriye’de PKK’ya TIR'lar dolusu silah veren ABD, teröristlere verdiği askeri eğitimleri tatbikatlarla perçinlemeye devam ediyor. ABD’liler, Suriye'nin Haseke ve Deyr-i Zor bölgelerinde, terör örgütü PKK ile geniş kapsamlı tatbikatlara başladı. Deyr-i Zor'un kuzey kırsalındaki Conoco üssünde helikopterler ve insansız hava araçlarının da dahil olduğu tatbikatta gerçek mühimmatlar kullanıldı.

04:00 - 11/12/2023 Pazartesi
Güncelleme: 01:11 - 11/12/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

ABD’nin, Gazze’deki durumu fırsat bilerek, Suriye’nin Haseke ve Eyr-i Zor bölgelerinde, terör örgütü PKK/YPG ile geniş kapsamlı tatbikatlar yaptığı ortaya çıktı. El-Mayadin gazetesinin haberine göre, ABD askerleri, son dönemde İran kontrolündeki milis kuvvetlerinin saldırılarını bahane ederek “Haseke’nin kuzeybatı kırsalındaki Qasrak ve Tell Baidar üsleri ile Deyr-i Zor’un kuzey kırsalındaki Conoco üssünde helikopterler ve insansız hava araçlarının da dahil olduğu gerçek mühimmatla tatbikatlar gerçekleştirdiği” belirtildi. Tatbikatlara, ABD tarafından oluşturulan PKK/YPG’nin sözde “özel kuvvetlerinin” de katıldığı belirtildi. Gazeteye konuşan yerel kaynaklar, tatbikatın, ABD’nin “Mavi Ok” adını verdiği, Suriye’de işgal altında tuttuğu bölgelerde bulunan üslerin katılımıyla birkaç gün sürecek tatbikat serisinin bir parçası olduğu belirtildi.



#ABD
#PKK
#Tatbikat
#Suriye
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