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Dünya

ABD Tayvan'daki asker sayısını artıracak

ABD, ihtilaflı bölge olarak nitelendirilen Güney Çin Denizi'ndeki gerginlik nedeniyle Tayvan'da bulunan askeri varlığını artırma kararına vardı. Tayvanlı askerlerin eğitimine destek maksadıyla gönderilecek askerlerle birlikte, ülkedeki Amerikan mevcudiyetinin son yılların en yüksek seviyesine ulaşacağı belirtiliyor.

12:27 . 24/02/2023 Cuma
AA
ABD askerleri

ABD askerleri

ABD, gelecek aylarda Tayvan'daki asker sayısını 100 ile 200 arasında artırmayı planlıyor.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Tayvan'daki asker sayısının artışına ilişkin soruya, "Tayvan'a desteğimiz ve savunma ilişkimiz, Çin Halk Cumhuriyeti'nin oluşturduğu tehditle orantılı ve 'tek Çin' politikamızla tutarlı. Bu değişmedi." yanıtını verdi.

Tayvan Savunma Bakanı Chiu Kuo-cheng da medyaya verdiği demeçte, Tayvan-ABD ilişkilerinin ABD silahları ve teçhizatına yönelik eğitimle sınırlı olmadığını, pek çok alanda karşılıklı işbirliği yapıldığını belirtti.

Tayvan'daki ABD askeri mevcudiyetinin genişlemesine değinen Chiu, detaylı açıklama için ABD tarafından gelebilecek daha fazla bilgiye ihtiyaç duyduklarını ekledi.

ABD Savunma Bakanlığı İnsan Gücü Veri Merkezinin raporuna göre, Tayvan'da eylül 2022 itibarıyla 39 ABD'li asker bulunuyor.

Tayvanlı askerlerin eğitimine destek maksadıyla gönderilecek askerlerle birlikte, ülkedeki Amerikan mevcudiyetinin son yılların en yüksek seviyesine ulaşacağı belirtiliyor.

Tayvan lideri Tsai Ing-wen, 21 Şubat'ta ülkeyi ziyaret eden ve Demokrat Partili Temsilciler Meclisi üyeleri Ro Khanna, Jake Auchincloss ve Jonathan Jackson ile Cumhuriyetçi Partili Tony Gonzales'ten oluşan ABD Kongre heyetini kabul etmişti.

Tsai, Tayvan ve ABD'nin askeri işbirliğini artırması gerektiğini vurgulayarak, "İleriki aşamada, otoriter yayılmacılığın ve iklim değişikliğinin yarattığı sorunlar karşısında ABD ve diğer demokratik ortaklarımızla daha aktif işbirliği yapacağız." demişti.

22 Şubat'ta da Tayvan Kara Kuvvetlerine mensup bir tabur düzeyindeki 500 askerden oluşan birliğin yılın ikinci yarısında tarihte ilk kez mübadele için ABD'ye gideceği açıklanmıştı.


#ABD
#Tayvan
#Çin
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#destek
2 hours ago
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ABD Tayvan'daki asker sayısını artıracak
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