Dünya Suriyenin kuzeyinden çekilen ABD Til Temirdeki üssünü imha etti
BARIŞ PINARI HAREKATI

ABD Til Temir'deki üssünü bombalayarak ​imha etti

Suriye'nin kuzeyinden çekilen ABD Til Temir'deki üssünü imha etti

Rojava'dan çekilme sürecine devam eden ABD'nin, Haseke'ye bağlı Til Temir kasabası yakınlarında bulunan üslerini ve bir iniş pistini bombalayarak imha ettiği belirtildi.

Haber Merkezi Diğer
Suriye'nin kuzeyinden çekilen ABD Til Temir'deki üssünü imha etti.
Suriye'nin kuzeyinden çekilen ABD Til Temir'deki üssünü imha etti.

Suriye resmi ajansı SANA'nın haberine göre ABD, başka taraflarca kullanılmasından endişe duyduğu Til Temir'deki askeri hava üssünü imha etti.

Haseke'nin Til Temir kasabasına konuşlu hava üssü, büyük askeri kargo uçak ve helikopterlerini kabul etme kapasitesine sahipti.

  • Bu arada ABD'lilerin Abdülaziz Dağı'ndaki bir radar üssünü de imha ettiği kaydedildi.

Suriye ordusunun izniyle terk edilen üsleri ziyaret eden gazeteciler, ABD'nin geri bıraktığı araç ve gereçleri görüntülemişti.

Şimdi ABD düşünsün
GÜNDEM
Şimdi ABD düşünsün

Türkiye'nin başlattığı operasyonun ardından çekildiler

  • ABD liderliğindeki Uluslararası Koalisyon güçleri, Türkiye'nin operasyon başlatmasının ardından Rojava'da konuşlanmış olduğu bölgelerden çekilmeyi sürdürüyor.

Söz konusu bölgelere, Demokratik Suriye Güçleri (DSG) ile vardıkları anlaşma doğrultusunda Suriye Ordusu giriyor.

Daha önce koalisyon güçleri, Kobani yakınlarında konuşlanmış oldukları bir çimento fabrikasını terk etmelerinin ardından, burada geriye kalan cephaneliği, tesisin yeniden kullanılamaması adına bombalamıştı.

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