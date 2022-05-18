ABD: Türkiye’nin güvenlik endişeleri karşılanabilir

Ayrıntılar geliyor... FOTOĞRAF 22 Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, içinde silah ve mühimmatların olduğu 120 metre uzunluğunda bir mağara tespit edildiğini duyurdu ve mağaranın görüntülerini paylaştı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından konu hakkında yapılan açıklamada, \"Kahraman Mehmetçiklerimiz teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya ve 'girilemez' denilen yerlere girmeye devam ediyor.\" denildi. Açıklamanın devamında, \"Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen yaklaşık 120 metre uzunluğunda, 1 metre genişliğinde ve 7 odası bulunan bir mağarada teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.\" ifadeleri yer aldı. İSVEÇ MENŞELİ ÜRÜNLER PKK'NIN ELİNDE <br><br>Ele geçirilen mühimmatlar arasında teröre verdiği destek nedeniyle NATO'ya katılım talebi Türkiye'den veto yiyen İsveç menşeli AT4 tanksavar füzeler de yer alıyor. Türkiye'nin NATO'ya katılım talebini reddettiği İsveç'in terör örgütü ile kirli bağlantıları bir kez daha ispatlanmış oldu. İsveç füzeleri PKK mağarasında çıktı: Kirli iş birliği bir kez daha gözler önünde Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, içinde silah ve mühimmatların olduğu 120 metre uzunluğunda bir mağara tespit edildiğini duyurdu ve mağaranın görüntülerini paylaştı. Ele geçirilen mühimmatlar arasında teröre verdiği destek nedeniyle NATO'ya katılım talebi Türkiye'den veto yiyen İsveç'in ürettiği AT4 tanksavar füzeleri de yer alıyor. {{ entity.comments.quantity }} YORUM BİR YORUM YAZIN PID2.render('pid#reaction-template-2064637'); PID2.render('pid#comment-count-2064637'); BiP'te paylaş Telegram'da paylaş Whatsapp'ta paylaş Pinterest'te paylaş Flipboard'da paylaş E-posta gönder DÜNYA ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Türkiye'ye Ukrayna teşekkürü GÜNDEM Bakan Çavuşoğlu İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda konuştu: Türkiye'nin güvenlik endişeleri giderilmeli DÜNYA Biden'dan Finlandiya ve İsveç çıkışı: NATO'ya dahil etmek için çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum GÜNDEM Bakan Çavuşoğlu ile BM Genel Sekreteri Guterres ABD'de görüştü