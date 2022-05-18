ABD: Türkiye’nin güvenlik endişeleri karşılanabilir

Türkiye'nin NATO'ya katılım talebini reddettiği İsveç'in terör örgütü ile kirli bağlantıları bir kez daha ispatlanmış oldu.

Açıklamanın devamında, \"Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen yaklaşık 120 metre uzunluğunda, 1 metre genişliğinde ve 7 odası bulunan bir mağarada teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.\" ifadeleri yer aldı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından konu hakkında yapılan açıklamada, \"Kahraman Mehmetçiklerimiz teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya ve 'girilemez' denilen yerlere girmeye devam ediyor.\" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, içinde silah ve mühimmatların olduğu 120 metre uzunluğunda bir mağara tespit edildiğini duyurdu ve mağaranın görüntülerini paylaştı.

İsveç füzeleri PKK mağarasında çıktı: Kirli iş birliği bir kez daha gözler önünde

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, içinde silah ve mühimmatların olduğu 120 metre uzunluğunda bir mağara tespit edildiğini duyurdu ve mağaranın görüntülerini paylaştı. Ele geçirilen mühimmatlar arasında teröre verdiği destek nedeniyle NATO'ya katılım talebi Türkiye'den veto yiyen İsveç'in ürettiği AT4 tanksavar füzeleri de yer alıyor.

