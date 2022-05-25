Dünya ABD Türkiyenin Suriyeye operasyonundan endişeliyiz
AMERİKA

ABD: Türkiye'nin Suriye'ye operasyonundan endişeliyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hem Türkiye'ye hem de Suriye'nin kuzeyinde oluşturulan güvenli bölgelere yönelik saldırı girişimlerine işaret ederek, yeni operasyon sinyali verdi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, Ankara'dan verilen operasyon sinyaline ilişkin konuştu. Price, "bölgedeki istikrarın zayıflayacağı" şeklinde iddialar ortaya attı.

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Haber Merkezi Diğer
ABD: Türkiyenin Suriyeye operasyonundan endişeliyiz
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price

Türk ordusu, geçmişte Suriye'nin kuzeyine düzenlediği başarılı harekatlarla "terör koridoru" planlarını bozdu. Bölge teröristlerden arındırılırken, sivil halk yeniden huzurlu bir ortama kavuşturuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hem Türkiye'ye hem de Suriye'nin kuzeyinde oluşturulan güvenli bölgelere yönelik saldırı girişimlerine işaret ederek, yeni operasyon sinyali verdi.

Ankara'nın kararlı mesajı, ABD'de yankı uyandırdı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, operasyondan "endişeli" olduklarını söyledi.

ABD: Derin endişe duyuyoruz

Price, düzenlediği basın toplantısında, "Suriye'nin kuzeyinde artan potansiyel askeri faaliyetlere ve özellikle buradaki sivil nüfus üzerindeki etkisine ilişkin raporlar ve tartışmalar konusunda derin endişe duyuyoruz." dedi.

"Türkiye'nin güvenlik endişelerinin farkındayız ama..."

"Türkiye'nin güney sınırındaki meşru güvenlik endişelerinin farkındayız" diyen Price, "Ancak herhangi bir yeni operasyon, bölgesel istikrarı daha da zayıflatır, ABD güçlerini ve koalisyonun DEAŞ'a karşı mücadelesini riske atar." iddiasında bulundu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'deki kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Mahkumların Kovid-19 izinlerinin uzatıldığını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kabine toplantımızda açık cezaevlerindeki hükümlüler için uygulanan Kovid-19 izinleri için de değerlendirme yaptık. Buna göre izinleri 31 Temmuz 2023 tarihine kadar uzatıyoruz.' ifadelerini kullandı.


Erdoğan sinyali verdi: Güvenli bölge için 5. harekat
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Erdoğan sinyali verdi: Güvenli bölge için 5. harekat

Erdoğan: Hazırlıklar tamamlanır tamamlanmaz operasyonlar başlayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Güney sınırlarımız boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bölgeler oluşturmak için başlattığımız çalışmaların eksik kalan kısımlarıyla ilgili yeni adımları da atmaya başlıyoruz." demişti.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet güçleri ve istihbarat birimlerinin, hazırlıklarını tamamlar tamamlamaz söz konusu operasyonların başlayacağını dile getiren Erdoğan, "Perşembe günü yapılacak Milli Güvenlik Kurulu toplantımızda kararlarımızı alacağız." şeklinde konuşmuştu.

Operasyonu hedef aldılar: Kınıyoruz

Öte yandan Türkiye'den Suriye'nin kuzeyindeki operasyonlarını durdurmasını beklediklerini aktaran Price, "Gerginliğin tırmandırılmasını kınıyoruz. Mevcut ateşkesin korunmasını destekliyoruz." diye ekledi.

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