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Dünya

ABD ve İngiltere Hudeyde Havalimanı'nı vurdu

Yemen'deki İran destekli Husilere bağlı el-Mesire kanalı, ABD ve İngiltere'nin Hudeyde Havalimanı'na iki ayrı saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu. ABD ve İngiliz savaş uçaklarıyla düzenlenen hava saldırıları sonucu can kaybı ya da maddi hasara ilişkin bilgi verilmedi.

00:47 - 7/03/2024 Perşembe
AA
ABD ve İngiltere'den Hudeyde Havalimanı'na hava saldırısı (Foto: Arşiv)
ABD ve İngiltere'den Hudeyde Havalimanı'na hava saldırısı (Foto: Arşiv)

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD ve İngiltere'ye ait savaş uçaklarının ülkenin batı kesimindeki Hudeyde Havalimanı'na iki hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Husilere bağlı el-Mesire kanalı, ABD ve İngiltere'nin Hudeyde Havalimanı'na iki ayrı saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı. Saldırı sonucu can kaybı ya da maddi hasara ilişkin bilgi verilmedi.

Konuya ilişkin ABD ya da İngiltere'den de herhangi bir açıklama yapılmadı.

Söz konusu olay, Aden Körfezi'nde Amerikan gemisi TRUE CONFIDENCE'a çok sayıda "uygun deniz füzesiyle" saldırı düzenlenmesi sonrasında gerçekleşti. İsabet alan gemide yangın çıktığı belirtilmişti.

İngiltere'nin Sana Büyükelçiliği, X platformundan yaptığı yazılı açıklamada, TRUE CONFİDENCE'a düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre iki denizcinin öldüğünü duyurmuştu.

Kızıldeniz'deki durum

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD'ye ait gemi füze ve dronlarla hedef alındı

Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterlerince ateş altına alındı.

Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının istendiği kararı kabul etti.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.



#ABD
#Hudeyde
#Husiler
#israil
#Kızıldeniz
#Yemen
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