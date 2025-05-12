ABD ve İran Umman’da buluştu

ABD ve İran heyetleri dün Umman’ın başkenti Maskat’ta nükleer müzakereleri çerçevesinde dördüncü tur görüşmeleri için bir araya geldi. Geçen hafta yapılması planlanan ve “lojistik sebeplerle” ertelenen görüşmeye, geride kalan günlerde ABD tarafından gelen “nükleer tesisleri kapatma” açıklamalarının gölgesinde girildi.





İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, dördüncü tur görüşmelerde iki tarafın ihtilaf edilen konularda ilerleme sağladığını değerlendirdiklerini söyledi. İran devlet televizyonuna konuşan Arakçi, dördüncü tur görüşmelerin daha ciddi ve zorlu olduğunu belirtti. Genel konulardan detaylara inildiğini aktaran Arakçi, “İhtilaf edilen konularda pozisyonların yakınlaştığı söylenebilir ve bu tur görüşmelerde ilerleme sağlandığı değerlendirilebilir” dedi.





ABD’Yİ ELEŞTİRDİ





Amerikalı yetkililerin müzakerelere dair basına yaptığı “çelişkili” açıklamaların müzakere sürecine zarar verdiğini dile getiren ve bunu Amerikan tarafına da ilettiklerini aktaran Arakçi, “Çelişkili medya algıları kabul edilemez ve bu davranışın tekrarlanması halinde İran tarafı tepki göstermek zorunda kalacaktır” dedi. İran’ın uranyumu zenginleştirmeyi durdurmasına dair ABD’den gelen açıklamalara değinen Arakçi, müzakerelerde bu konuların gündeme gelmediğine işaret etti. Arakçi, beşinci tur görüşmelerin yer ve zamanının Umman tarafından belirleneceğini söyledi.





Öte yandan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Tahran’da düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısında ABD ile nükleer görüşmelere değindi. Ülkesinin nükleer silah peşinde olmadığını ve olmayacağını ifade eden Pezeşkiyan, Ayetullah Ali Hamaney’in fetvasına göre nükleer silah üretmeye yönelik her türlü eylem yasaktır. Elbette İran’ın tüm nükleer tesislerinden vazgeçilmesi yönündeki tartışma da bizim açımızdan kabul edilebilir değildir. Barışçıl nükleer faaliyetlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi.





2018’DE TRUMP ÇEKİLDİ





ABD’nin İran ile nükleer anlaşmadan 2018 yılında tek taraflı çekilmesi sonrası Tahran yönetimi, bu alandaki kısıtlamaları ihlal etmişti. 2018’deki anlaşmadan birinci döneminde çekilen ABD Başkanı Donald Trump’ın çağrısıyla tekrar müzakere süreci başlatılırken, İran, nükleer programını atom bombası üretmesine engel olacak şekilde kısıtlama karşılığında yaptırımların kaldırılmasını istiyor.





DÖRDÜNCÜ TUR ZORLU VE CİDDİ





ABD ve İran arasındaki nükleer müzakereleri, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi’nin (sağda) arabuluculuğunda dolaylı olarak gerçekleşiyor.







