ABD'de 3 kişi Kongre baskınını planlamakla suçlandı

Olaylarda biri polis 5 kişi hayatını kaybetmişti.

ABD'de aşırı sağcı grup üyesi 3 kişi, Kongre binasına düzenlenen baskını planlamakla itham edildi.

Federal Soruşturma Bürosundan (FBI) yapılan açıklamada, Yeminliler (Oath Keepers) adlı grubun başındaki 65 yaşındaki Thomas Edward Caldwell'in yanı sıra Jessica Watkins ve Donovan Ray Crowl'un ABD'ye karşı komplo kurmak ve 6 Ocak'ta Kongre binasına düzenlenen baskını planlamakla suçlandığı bildirildi.

Sanıklar ve diğer grup üyeleri arasındaki mesajlaşmaların yer aldığı açıklamada, Kongre baskını sırasında Caldwell'e gönderilen bir mesajda "Tüm üyeler, başkentin altındaki tünellerde" ifadesinin yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, diğer mesajlarda Kongre üyelerinin "hain" olarak nitelendirildiği ve "gece avı" çağrısında bulunulduğu kaydedildi.

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