Dünya ABDde bayraklar yarıya indirildi Kayıpları unutmamak için önemli bir yol
KORONAVİRÜS

ABD'de bayraklar yarıya indirildi: Kayıpları unutmamak için önemli bir yol

ABD’nin New Jersey eyaletinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden insanlar için bayraklar yarıya indirildi. Amerika Birleşik Devletleri’nde koronavirüs nedeniyle ölü sayısı 7 bin 402’ye yükseldi.

Haber Merkezi İHA
New Jersey eyaletinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden insanlar için bayraklar yarıya indirildi.
New Jersey eyaletinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden insanlar için bayraklar yarıya indirildi.

ABD’nin New Jersey Valisi Phil Murphy, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden insanlar için bayrakların süresiz olarak yarıya indirilmesini emreden bir genelde imzaladığını duyurdu. Murphy, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada ”Bu, devletimizi vuran en büyük trajedilerden biri. Kaybettiklerimiz ve kaybedeceklerimiz için sürekli ve görünür bir anıta sahip olmalıyız” dedi.

  • New Jersey eyaletinin bayrağı yarıya indiren ilk eyalet olduğunu belirten Vali Murphy, "Bu, devletimizi ve ulusumuzu vuran en büyük trajedilerden biri ve Covid-19’un toplumumuzda yaşattıklarını unutmamalıyız. Aileler, kaybettikleri sevdiklerinin cenazelerine bile sahip olamadıklarını, bu kayıpların unutulmamasını sağlamak için küçük bir yol ama önemli bir yoldur” ifadelerini kullandı.

ABD’nin New Jersey eyaletinde koronavirüs salgınında, 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.


Koronavirüsten ölenlerin sayısı 7 bin 400’ü geçti

Koronavirüs merkezi üssüne haline gelen ABD’de virüs kaynaklı ölümler her geçen gün artıyor.

  • Salgının en fazla görüldüğü New York eyaletinde virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 935’e, vaka sayısı 103 bin 60’a ulaştı. New York’un ardından en fazla vaka sayısı New Jersey eyaletinde kaydedildi.

New Jersey’de hayatını kaybedenlerin sayısı 646’ya, vaka sayısı ise 29 bin 895’e yükseldi. Michigan eyaletinde ise vaka sayısı 12 bin 500 olurken, virüs kaynaklı hayatını kaybedenler 479 olarak açıklandı.

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