ABD’de bir ilkokula yönetici olarak atanan travesti gündem oldu: Eyalet şefi Walters ‘derhal işine son verilmeli’ çağrısında bulundu

LGBT dayatmasının hararetle tartışıldığı, ailelerin düzenledikleri protestolar ile çocuklarını korumaya çalıştığı fakat LGBT dayatmasının anaokullara kadar indiği ABD’de, okul müdürü olarak 6-10 yaş aralığındaki çocukların karşısına bir travesti çıkarıldı.













Fox News'ten Jesse Watters'ın skandalı gündeme getirerek yaptığı yayınlar ülkede ses getirdi.

















Eyalet Şefi Walters tepki gösterdi





Oklahoma’daki John Glenn İlkokulu’na, Western Heights Okul Bölgesi yönetimi tarafından müdür olarak atanan Shane Murnan isimli travesti, eyalet şefi Ryan Walters ve aileler tarafından tepkiyle karşılandı.





Eyalet şefi Ryan Walters söz konusu olaya tepki gösterdi: 'Görevden alın'





Walters, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, “Bu radikal cinsiyetin kesinlikle kabul edilemez olduğunu biliyoruz. Bu çocuklarımıza doğrudan bir saldırıdır ve okullarımızda buna izin veremeyiz” dedi.





Geçmişinde pedofil soruşturması var





Geçmiş yıllarda, çocuk pornografisi bulundurmakla suçlanan Shane Murnan’ın, söz konusu dönemde beşinci sınıf öğretmeni olarak çalıştığı fakat görüntülerin reşit olmayanları tasvir ettiği kanıtlanamadığı için davanın reddedildiği öğrenildi.

















Bölge yönetimi Murnan'ı savundu





Western Heights Okul Bölgesi yönetimi velilerin tepkilerinin ardından yayınladıkları açıklamada Murnan’ı destekleyerek, eşcinsel müdürün ünlü ve iyi bir eğitimci olduğunu, meslektaşlarının tavsiye ettiğini bildirdi: “Dr. Murnan, 25 yılı aşkın bir süredir eğitim alanında hizmet veriyor ve olağanüstü bir üne sahip. Önceki denetçilerden, meslektaşlardan ve eğitimcilerden şiddetle tavsiye ediliyor.”













Murnan’ın, ‘Shane Mandalay’ ismiyle kullandığı Facebook hesabından ‘The Boom’ isimli bir mekanda da travesti olarak çalıştığı öğrenildi.



















