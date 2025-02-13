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ABD'de bir uçak kazası daha: Körfeze düşen askeri uçaktan pilotlar sağ çıktı

ABD'de bir uçak kazası daha: Körfeze düşen askeri uçaktan pilotlar sağ çıktı

09:3313/02/2025, Perşembe
DHA
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Düşen uçaktan pilotların sağ kurtulduğu bidirildi.
Düşen uçaktan pilotların sağ kurtulduğu bidirildi.

ABD'nin California eyaletindeki San Diego Körfezi'ne bir askeri uçak düştü, 2 pilot kurtarıldı.

San Diego İtfaiye Departmanı, San Diego Körfezi'ne düşen askeri uçakla ilgili yaptığı açıklamada, uçakta 2 pilotun bulunduğunu ve yerel saatle 10.16 civarında Kuzey Adası Deniz Hava Üssü yakınlarında San Diego Körfezi'ne düştüğünü belirtti.

Boeing F/A-18E/F Super Hornet.

Uçaktan güvenli bir şekilde atlamayı başaran 2 pilot, kısa süre içinde bir balıkçı teknesi tarafından sudan çıkarıldı ve daha sonra hastaneye kaldırıldı. Pilotların hayati tehlikesinin bulunmadığı, uçağın düşüş nedeninin araştırıldığı bildirildi.


#ABD
#Uçak Kazaları
#San Diego
#Askeri Uçak

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