ABD'de bir uçak kazası daha: Körfeze düşen askeri uçaktan pilotlar sağ çıktı

San Diego İtfaiye Departmanı, San Diego Körfezi'ne düşen askeri uçakla ilgili yaptığı açıklamada, uçakta 2 pilotun bulunduğunu ve yerel saatle 10.16 civarında Kuzey Adası Deniz Hava Üssü yakınlarında San Diego Körfezi'ne düştüğünü belirtti.

Uçaktan güvenli bir şekilde atlamayı başaran 2 pilot, kısa süre içinde bir balıkçı teknesi tarafından sudan çıkarıldı ve daha sonra hastaneye kaldırıldı. Pilotların hayati tehlikesinin bulunmadığı, uçağın düşüş nedeninin araştırıldığı bildirildi.