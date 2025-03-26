ABD'de dini özgürlük ihlalleri nedeniyle Hindistan'ın dış istihbarat teşkilatına yaptırım istendi

Raporda, Hindistan'daki dini azınlıkların "kötüleşen bir muameleyle" karşı karşıya olduğu ileri sürülerek, "2024 yılında, Hindistan'daki dini özgürlük koşulları, dini azınlıklara yönelik saldırıların ve ayrımcılığın artmasıyla kötüleşmeye devam etti." ifadesi kullanıldı.

Ülkedeki seçimler sırasında başlayan, Müslümanlar ve diğer dini azınlıklar aleyhinde nefret söylemi ve yanlış bilgi yayılmasının devam ettiği belirtilen raporda, bu durumun "dini azınlıklara yönelik saldırıları körüklediği" öne sürüldü. Başta RAW olmak üzere, dini özgürlük ihlallerinde sorumluluğu bulunan birey ve kurumlara yönelik varlıklarının dondurulması ve ABD'ye girişlerinin yasaklanması da dahil çeşitli yaptırımlar uygulanması çağrısı yapılan raporda, Hindistan'a yapılan silah satışlarının söz konusu ihlallere katkıda bulunup bulunmadığına yönelik inceleme talep edildi.