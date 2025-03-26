ABD'de dini özgürlük ihlalleri nedeniyle Hindistan'ın dış istihbarat teşkilatına yaptırım istendi

ABD Uluslararası Dini Özgürlükler Komisyonu, Hindistan'ın dış istihbarat teşkilatı Araştırma ve Analiz Kanadı'na (RAW) dini özgürlük ihlalleri ve Sih ayrılıkçılara yönelik suikast planlarına karıştığı gerekçesiyle yaptırım uygulanması çağrısında bulundu.
Komisyonun yıllık raporunda, Hindistan'ın dini özgürlük ihlalleri nedeniyle "önemli endişe kaynağı ülkeler" listesine konulması talep edildi.
Raporda, Hindistan'daki dini azınlıkların "kötüleşen bir muameleyle" karşı karşıya olduğu ileri sürülerek, "2024 yılında, Hindistan'daki dini özgürlük koşulları, dini azınlıklara yönelik saldırıların ve ayrımcılığın artmasıyla kötüleşmeye devam etti." ifadesi kullanıldı.
'Saldırılar körükleniyor'
Ülkedeki seçimler sırasında başlayan, Müslümanlar ve diğer dini azınlıklar aleyhinde nefret söylemi ve yanlış bilgi yayılmasının devam ettiği belirtilen raporda, bu durumun "dini azınlıklara yönelik saldırıları körüklediği" öne sürüldü. Başta RAW olmak üzere, dini özgürlük ihlallerinde sorumluluğu bulunan birey ve kurumlara yönelik varlıklarının dondurulması ve ABD'ye girişlerinin yasaklanması da dahil çeşitli yaptırımlar uygulanması çağrısı yapılan raporda, Hindistan'a yapılan silah satışlarının söz konusu ihlallere katkıda bulunup bulunmadığına yönelik inceleme talep edildi.
'Suikast planının beyni'
Raporda, Hindistan hükümetinin yurt dışındaki dini azınlıkları, özellikle Sih topluluğu üyelerini ve onların savunucularını hedef almak amacıyla "baskıcı taktikler genişletmeye devam ettiği" aktarılarak, "Kanada hükümetinden gelen uluslararası raporlar ve istihbarat, RAW yetkililerinden birinin ve 6 diplomatın, 2023'te New York'taki Amerikalı Sih aktiviste yönelik suikast girişimiyle bağlantılı olduğu iddialarını doğruladı." ifadesine yer verildi.
ABD'de Hindistan'daki ayrılıkçı Halistan Kurtuluş Gücü (KLF) yanlısı "Adalet için Sihler" (SFJ) hareketinin lideri Gurpatwant Singh Pannun'a yönelik 2023'te suikast planladığı iddia edilen "Hint istihbarat mensubu" Vikram Yadav, "kiralik katil tutmak" ve "kara para aklamakla" suçlanmıştı.
"Suikast planının beyni" olarak nitelendirilen Yadav'ın RAW tarafından istihdam edildiği bildirilmişti.