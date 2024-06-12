ABD'de enflasyon beklentilerin altında gerçekleşti

ABD ordusuna askeri eğitim desteği sağlayan bir şirketin, 'Türkçe bilen rol arkadaşı aranıyor' şeklindeki iş ilanı oldukça dikkat çekti. Linkedin'de yer alan ilanda Türkçe bilen kişinin 'hükümet yetkilisi veya dini lider' gibi akıcı şekilde konuşması ayrıca silah kullanmayı bilmesi gerektiği şartı yer alıyor. New Jersey'deki askeri üste yapılması planlanan tatbikatın amacı kafalarda soru işaretlerine neden oldu.