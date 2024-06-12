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ABD'de enflasyon beklentilerin altında gerçekleşti

Piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon verileri açıklandı. Mayıs ayında ABD'de enflasyon aylık bazda sabit kalırken, yıllık enflasyon yüzde 3,3 olarak kaydedildi. Beklentiler ise aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 3,5 artış göstermesi yönündeydi.

15:53 - 12/06/2024 Çarşamba
Güncelleme: 15:59 - 12/06/2024 Çarşamba
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ABD Çalışma Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.


ABD'de enflasyon mayıs ayında aylık bazda değişim göstermedi. Yıllık enflasyon ise yüzde 3,3 olarak açıklandı.


Yıllık enflasyonun yüzde 3,5 olarak açıklanması bekleniyordu. Aylık enflasyonun ise yüzde 0,1 artması öngörülüyordu


Enflasyon nisan ayında yüzde 3,4 ile beklentilerin hafif altında kalmıştı.


Ülkede değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE, mayıs ayında aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 3,4 artış gösterdi. Beklentiler aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 3,5 artış göstermesi yönündeydi.


FED faiz kararını açıklayacak


Enflasyon verisinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizi kararını nasıl etkileyeceği merak ediliyor.


Fed, faiz kararını saat 21.00'de açıklayacak. Fed'in faizi sabit tutacağına kesin gözüyle bakılırken, Başkan Jerome Powell'ın ekonomik gidişata ilişkin açıklamaları yakından izlenecek.


Yatırımcılar, bu yıl için tahminlerde hala üç faiz indirimi olup olmadığına odaklanacak.


Uzmanlar, Fed'in yıl sonuna kadar en fazla iki faiz indirimine gideceğini öngörüyor. Eylül ayının faiz indirimi için erken olabileceği de tartışılmaya başlandı.




#ABD
#enflasyon
#ekonomi
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