ABD’de Filistin’e gözaltı

ABD’de Filistin’e destek veren insanlara karşı baskı politikası her geçen gün sertleşiyor. Columbia Üniversitesi'ndeki Gazze protestolarına öncülük eden yüksek lisans öğrencisi Filistinli aktivist Mahmud Halil tutuklandı. ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) yetkilileri, Halil'i üniversite kampüsünde gözaltına aldı. Tutuklama sonrası açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki Filistin destekçisi öğrencilerin "tutuklanıp sınır dışı edileceğini" belirtti. Trump, "ICE, Columbia Üniversitesi kampüsünde Hamas yanlısı radikal bir yabancı öğrenci olan Mahmud Halil'i gururla yakalamış ve gözaltına almıştır. Bu daha sonra gerçekleşecek pek çok tutuklamanın ilkidir" dedi. Trump, Filistin destekçisi öğrencileri "terör yanlısı", ve "Amerikan karşıtı" diye tanımladı.