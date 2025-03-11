Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
ABD’de Filistin’e gözaltı

ABD’de Filistin’e gözaltı

04:0011/03/2025, вторник
G: 11/03/2025, вторник
Yeni Şafak
Sonraki haber
Mahmud Halil.
Mahmud Halil.

ABD’de Filistin’e destek verenlere yönelik baskılar artıyor. Columbia Üniversitesi protestolarına öncülük eden Filistinli aktivist öğrenci Mahmud Halil tutuklandı. ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) yetkilileri, Halil’e, ülkede daimi ikamet hakkı tanıyan “Yeşil Kart”ının da iptal edildiğini bildirdi.

ABD’de Filistin’e destek veren insanlara karşı baskı politikası her geçen gün sertleşiyor. Columbia Üniversitesi'ndeki Gazze protestolarına öncülük eden yüksek lisans öğrencisi Filistinli aktivist Mahmud Halil tutuklandı. ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) yetkilileri, Halil'i üniversite kampüsünde gözaltına aldı. Tutuklama sonrası açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki Filistin destekçisi öğrencilerin "tutuklanıp sınır dışı edileceğini" belirtti. Trump, "ICE, Columbia Üniversitesi kampüsünde Hamas yanlısı radikal bir yabancı öğrenci olan Mahmud Halil'i gururla yakalamış ve gözaltına almıştır. Bu daha sonra gerçekleşecek pek çok tutuklamanın ilkidir" dedi. Trump, Filistin destekçisi öğrencileri "terör yanlısı", ve "Amerikan karşıtı" diye tanımladı.



#Filistin
#ABD
#Gözaltı

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İstanbul sahur vakti 11 Mart 2025: İstanbul'da sahur saat kaçta?