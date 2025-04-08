ABD'de gözaltına alınan Rümeysa Öztürk'ün mahkemesi 14 Nisan'a ertelendi

ABD'de gözaltına alınan Türk doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk hakkındaki davada ilk duruşma Vermont eyaletinde yapıldı. 25 Mart'ta Massachusetts'te gözaltına alınarak Louisiana'ya götürülen Öztürk, daha sonra yargı sürecinin sürdürülebilmesi için Vermont'a nakledildi. Vermont Bölge Yargıcı William Sessions, ilk duruşmada tarafları dinledikten sonra davanın 'alışılmışın dışında' bir içeriğe sahip olduğunu belirtti. Duruşmaya telefonla katılan Öztürk’ün avukatı Ramzi Kassem, müvekkilinin kaçma veya topluma zarar verme riskinin bulunmadığını savunarak tutuksuz yargılanmasını talep etti.

ABD yönetimi süreci uzatmak istiyor

ABD yönetiminin avukatı ise Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası'nı ihlal ettiğini öne sürdüğü Türk öğrencinin davasının görülmesi konusunda acele edilmemesi gerektiğini savundu. Avukatları dinleyen Sessions, iki tarafın da toplayacağı ek delilleri 11 Nisan'a kadar mahkemeye sunmalarını isteyerek 14 Nisan'da ikinci duruşmanın yapılmasına karar verdi. Federal yargıç, ayrıca taraflardan birinin talebi durumunda Rümeysa Öztürk’ün mahkemede savunma yapmasını isteyebileceğini belirtti.

Öztürk'ün gözaltına alınması

Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesinde doktora eğitimi alan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk, 25 Mart akşamı arkadaşlarıyla iftar yapmaya giderken yüzleri maskeli 6 Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlisi tarafından gözaltına alınmıştı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Öztürk'ün öğrenci vizesinin iptal edildiğini ve sınır dışı edileceğini açıklamıştı. Rubio, "Hamas destekçisi" ve (İsrail karşıtı) "deliler" olarak nitelediği 300'den fazla yabancı öğrencinin vizesinin iptal edildiğini belirtmişti. ABD’de federal yargıç, ICE görevlilerince gözaltına alınan Türk öğrenci Öztürk'ün sınır dışı edilmesine karşı durdurma kararı almıştı.

Yargılamanın Vermont'ta yapılması kararlaştırıldı

Massachusetts Bölge Yargıcı Denise Casper, 4 Nisan Cuma geç saatlerde avukatların dilekçelerini incelemesinin ardından hazırladığı raporda, Louisiana'da tutulan Öztürk'ün yargılanmasının Vermont eyaletinde yapılmasının uygun olduğunu belirtmişti. Casper, kararına gerekçe olarak Öztürk'ün avukatlarının 25 Mart gecesi mahkemeye dilekçe sunduğu saatlerde Türk öğrencinin ICE görevlileri tarafından Vermont'ta tutuluyor olmasını, henüz Louisiana'ya transfer edilmemiş olmasını göstermişti.







