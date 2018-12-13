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ABD'de gözaltına alınan Rus'tan ajanlık itirafı - Son dakika haberleri

ABD'de gözaltına alınan Rus'tan ajanlık itirafı

Rusya için ajanlık yapmak suçlamasıyla göz altına alınan Maria Butina, ABD'nin başkenti Washington DC'de çıkarıldığı mahkemede suçunu itiraf etti. Butina, Rus hükümeti adına Amerikalı siyasiler hakkında istihbarat toplamak üzere Ulusal Tüfek Derneği gibi kuruluşlara sızmaya çalıştığını anlattı.

AA
Rus ajan Maria Butina
Rus ajan Maria Butina

ABD'de Rusya için ajanlık yapmak suçlamasıyla temmuz ayında göz altına alınan Maria Butina, Washington DC'de çıkarıldığı mahkemede suçunu itiraf etti.

Amerikan Politico gazetesinin haberine göre, Butina, hakkındaki suçlamaları kabul ederek savcılıkla iş birliği yapmayı kabul ettikten sonra Washington DC Federal Bölge Mahkemesinde hakim karşısına çıkarıldı.

Duruşmada suçunu itiraf eden Butina, mahkemeye verdiği ifadede, Rus hükümeti adına Amerikalı siyasiler hakkında istihbarat toplamak üzere, bireysel silahlanmanın kısıtlanmasına karşı tutumuyla ülke kamuoyunda tartışmalara yol açan Ulusal Tüfek Derneği (NRA) gibi kuruluşlara sızmaya çalıştığını anlattı.

Savcılık, Butina'nın ABD Hazine Bakanlığınca yaptırım listesine alınmış ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilişkili eski bir Rus milletvekili tarafından yönlendirildiğini savundu.

Butina'nın avukatı ise müvekkilinin ABD'ye öğrenci olarak geldiğini ve Amerikan siyasetine, ABD-Rusya ilişkilerine meraklı olduğunu ifade etti.

ABD'deki faaliyetlerinde kendini "bireysel silahlanma hakkı aktivisti" olarak tanıttığı belirtilen 30 yaşındaki kadının davasına devam edileceği ve Butina'nın bu süreçte tutukluluğunun süreceği kaydedildi.

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