ABD'de hava ambulansı düştü: Üç ölü var

ABD'nin Mississippi eyaletinin Madison County bölgesinde bir hava ambulansının düştüğü bildirildi.
ABD'nin Mississippi eyaletinin Madison County bölgesinde, içinde 3 kişi bulunan hava ambulansı düştü. Kaza sırasında ambulansta hasta bulunmadığı belirtildi.
Mississippi Üniversitesi Sağlık Merkezi yetkilileri, Madison County'de meydana gelen helikopter kazasına ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, içinde pilot ve 2 hastane çalışanını taşıyan hava ambulansının düştüğü kaydedilerek, helikopterde herhangi bir hastanın olmadığı bildirildi.