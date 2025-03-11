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ABD'de hava ambulansı düştü: Üç ölü var

ABD'de hava ambulansı düştü: Üç ölü var

10:1911/03/2025, Salı
DHA
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Helikopterde herhangi bir hastanın olmadığı bildirildi.
Helikopterde herhangi bir hastanın olmadığı bildirildi.

ABD'nin Mississippi eyaletinin Madison County bölgesinde bir hava ambulansının düştüğü bildirildi.

ABD'nin Mississippi eyaletinin Madison County bölgesinde, içinde 3 kişi bulunan hava ambulansı düştü. Kaza sırasında ambulansta hasta bulunmadığı belirtildi.


Mississippi Üniversitesi Sağlık Merkezi yetkilileri, Madison County'de meydana gelen helikopter kazasına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, içinde pilot ve 2 hastane çalışanını taşıyan hava ambulansının düştüğü kaydedilerek, helikopterde herhangi bir hastanın olmadığı bildirildi.


#ABD
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#uçak kazası

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