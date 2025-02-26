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Sudan'da askeri uçak düştü: 46 ölü

Sudan'da askeri uçak düştü: 46 ölü

14:4826/02/2025, Çarşamba
AA
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Yaşanan olayda çok sayıda sivil de yaralandı.
Yaşanan olayda çok sayıda sivil de yaralandı.

Sudan'ın başkenti Hartum'un batısındaki Umdurman bölgesinde dün askeri uçağın bir eve düşmesi sonucu asker ve sivillerden 46 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ülkenin resmi haber ajansının (SUNA) haberine göre, Hartum eyaleti hükümeti, dün Umdurman'da bir eve Antonov tipi askeri uçağın düştüğünü açıkladı.

Yaralılar arasında çocuklar da var

Açıklamada, kazada asker ve sivillerden 46 kişinin öldüğü belirtildi. Aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşılan açıklamada, yaralıların en-Nev Hastanesine kaldırıldığı ifade edildi. Açıklamada, uçak kazasından etkilenen evlerin enkaz kaldırma işlemlerinin tamamlandığı aktarıldı. Sudan ordusu, dün, Umdurman bölgesindeki Vadi Seyyidna askeri üssünden kalkan askeri uçağın düşmesi sonucu sivil ve askerlerden hayatını kaybedenlerin olduğunu bildirmişti.


#hartum
#Sudan Ordusu
#uçak kazası
#Umdurman

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