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Sudan’da isyancı lider öldü mü?

Sudan’da isyancı lider öldü mü?

Dış Haberler
04:0010/02/2025, Pazartesi
G: 10/02/2025, Pazartesi
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Muhammed Hamdan Dagalo
Muhammed Hamdan Dagalo

Sudan’da isyancı lider Muhammed Hamdan Dagalo’nun öldüğü iddiaları artıyor. Dagalo’nun yokluğunun Hızlı Destek Kuvvetleri’ndeki isyancıların moralini bozduğu ve yüzlercesinin başkentten Darfur’daki evlerine doğru çekildiğini belirtiliyor. Sudan ordusu da başkent Hartum’da kritik bir bölgeyi geri aldı.

Sudan ordusu, başkent Hartum'un doğu semtlerindeki isyancı Hızlı Destek Kuvvetleri mevzilerini insansız hava araçlarıyla bombalamaya devam etti ve bölgedeki semtlerde "önemli ölçüde" genişleyerek başkentte "kilit bir bölgenin" kontrolünü yeniden ele geçirdi. Bu gelişme, Amerikan gazetesi The Wall Street Journal'ın, Hızlı Destek Kuvvetleri Komutanı Hemedti lakaplı Muhammed Hamdan Dagalo'nun aylardır kamuoyu önüne çıkmaması ve bunun savaşçılarının moralini olumsuz etkilediğini bildirmesinin ardından geldi. Gelişme Hemeti'nin hayatta olup olmadığı ve kardeşinin kuvvetlerin komutasını üstlenmesi konusunda spekülasyonlara yol açtı. Gazete, Sudanlı yetkililer ve aktivistlerin, Hemeti'nin yokluğunun savaşçıların moralini olumsuz etkilediğini, yüzlercesinin başkentten Darfur'daki evlerine doğru çekildiğini söylediklerini aktardı. Hemeti'nin geçen yıl ağır yaralandığı ve tedavi altında olduğuna ilişkin haberler çıkmış ancak doğrulanamamıştı. Sudan'da 2 yıldır süren iç savaş yüz binlerce kişinin ölümüne, 12 milyondan fazla insanın yerinden edilmesine ve ülkenin zaten zayıf olan altyapısının tahrip olmasına neden oldu; çoğu sağlık tesisi hizmet dışı kaldı.


#Sudan
#isyan
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