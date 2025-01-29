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Güney Sudan'da uçak kazası: 18 kişi hayatını kaybetti

Güney Sudan'da uçak kazası: 18 kişi hayatını kaybetti

14:2729/01/2025, Çarşamba
G: 29/01/2025, Çarşamba
AA
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Uaçkta 21 kişi bulunuyordu.
Uaçkta 21 kişi bulunuyordu.

Güney Sudan'da, bir uçağın kalktıktan kısa süre sonra düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 18 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Birleşmiş Milletler Güney Sudan Misyonu (UNMISS) tarafından işletilen Radyo Miraya, Güney Sudan'ın Birlik eyaletindeki Birlik Petrol Sahası'ndan kalkan uçağın kısa süre sonra düştüğünü teyit etti.


Radyo, uçağın düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 18 kişinin hayatını kaybettiğini, kazadan yaralı kurtulan 3 kişinin sağlık durumunun ise kritik olduğunu açıkladı.

#Güney Sudan
#Uçak Kazası
#Düştü

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