Dünya ABDde iç savaş endişesi
AMERİKA

ABD’de iç savaş endişesi: Trump görevden alındı mı?

ABD’de iç savaş endişesi

Ulusal Terörle Mücadele Merkezi ile Adalet ve İç Güvenlik Kurumu’nun hazırladığı ortak bültende “Irk savaşı başlatmayı hedefleyen aşırılıkçılar, çatışmayı tetikleyecek veya istikrarsızlaştıracak saldırılar düzenleyebilir” dedi. Emniyet yetkililerince, federal kurumlar ve kongre üyelerinin evleri ile işyerlerine saldırı olabileceği uyarısı da yapıldı. FBI da hafta başında 50 eyalette silahlı eylem istihbaratı aldığını duyurmuştu.

Sennur Yassıkaya Yeni Şafak
Kongre binasının korunması için de yüzlerce Ulusal Muhafız görevlendirildi.
Kongre binasının korunması için de yüzlerce Ulusal Muhafız görevlendirildi.

ABD’de kritik başkanlık yemin törenine günler kala, Federal Soruşturma Bürosu’ndan (FBI) ülke çapındaki tüm polis gücüne aşırılıkçı faaliyetlere yönelik yüksek alarm durumunda olmaları konusunda uyarı gitti. FBI hafta başında, ülkedeki 50 eyalette silahlı eylem istihbaratı alındığını bildirmişti. ABD federal hükümetinin yemin tören öncesi yayınladığı potansiyel iç savaş uyarısı taşıyan ortak istihbarat bülteniyle, ülkedeki emniyet yetkililerinden karşılaştıkları her türlü tehdide ilişkin istihbarat paylaşımında bulunmaları istendi. ABD çapındaki emniyet yetkilileri ile yapılan toplantıya FBI Direktörü Christopher Wray ile İç Güvenlik Bakanlığı müsteşarı Kenneth Cuccinelli’nin katıldığı belirtildi.

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EYALET BAŞKENTLERİNE SALDIRI

  • New York Times’ın haberine göre Wray ve Cuccinelli, emniyet yetkililerine eyalet başkentlerine, federal kurumlara, Kongre üyelerinin evlerine ve işyerlerini hedef alan saldırıların gerçekleşebileceği uyarısında bulundu. Uyarıda herhangi bir özel güvenlik tehdidinden bahsedilmezken, en küçük tehdit işaretinin dahi dikkate alınması istendi.

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IRK SAVAŞI BAŞLATMAK İSTİYORLAR

Öte yandan federal makamlar, geçen hafta yaşanan kanlı Kongre baskınının “şiddet eylemlerini tetikleyebileceğine” yönelik ortak bir istihbarat bülteni yayınladı. Ulusal Terörle Mücadele Merkezi ve Adalet ve İç Güvenlik Kurumu tarafından hazırlanan ortak bültende, “Bir ırk savaşı başlatmayı hedefleyen aşırılıkçılar, Kongre baskını sonrasında yaşananları kullanarak, ‘ABD’de bir çatışmayı tetikleyecek veya istikrarsızlaştıracak saldırılar düzenleyebilir.” uyarısında bulunuldu.

Geçtiğimiz aylarda bazı aşırı sağ göstericiler eyalet başkentlerinde silahlı gösteri düzenlemişti.

Askerden Trump’a muhtıra
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Askerden Trump’a muhtıra
  • ABD’nin başkenti Washington DC’de seçilmiş Başkanı Joe Biden’ın 20 Ocak’taki yemin törenine sayılı günler kala güvenlik önlemlerine yönelik çalışmalar devam ediyor. ABD’nin başkenti Washington DC’de seçilmiş Başkanı Joe Biden’ın 20 Ocak’taki yemin törenine sayılı günler kaldı. Başkentte tören öncesi alarm seviyesi en yükse seviyeye getirildi. Beyaz Saray ve Kongre çevresinde bulunan yollar 16-23 Ocak tarihleri arasında tamamen trafiğe kapatılacak.

Washington’da kuş uçurtulmuyor.

Kilit öneme sahip cadde ve sokaklar beton bariyer ile araç geçişine engelleniyor. Beyaz Saray ve Kongre çevresine sadece basın ve bölgede çalışanlarının girmesine izin veriliyor. 20 Ocak’ta Kongre önünde yapılacak törende bazı grupların silahlı eylemler düzenleyebileceği ve karşıt grupların çatışabileceği endişeleri nedeniyle başkent Washington’da yerel ve federal güvenlik güçleri, üst düzey alarma geçirildi. Kongre binasının korunması için de yüzlerce Ulusal Muhafız görevlendirildi. Silahlandırılan Ulusal Muhafızlar, Kongre ve çevresinde konuşlandırıldı. Yemin törenine kadar ülkenin başkentine 20 bin askerin konuşlanacağı belirtildi.

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Trump Kongre baskınına karışanlara seslendi: Adalet önüne getirileceksiniz
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Trump Kongre baskınına karışanlara seslendi: Adalet önüne getirileceksiniz

Trump: Vandallığa yer yok

  • ABD Başkanı Donald Trump, Kongre baskınına ilişkin, “Geçen haftaki şiddet olayına karışanlar adaletin önüne çıkarılacaktır.” açıklamasında bulundu. Trump’ın Beyaz Saray’da kaydettiği video mesaj, Beyaz Saray’ın resmi Twitter hesabından yayımlandı. 6 Ocak’taki Kongre baskını “korkunç olaylar” olarak nitelendiren Trump, “Ben net olmak istiyorum. Geçen hafta gördüğümüz şeyleri kesin bir suretle kınıyorum. Şiddet ve vandallığın ülkemizde ve hareketimizde yeri yoktur.” ifadesini kullandı. Trump, kendisini destekleyen kişilerin her zaman güvenlik görevlilerine ve ülke geleneklerine saygılı olduğunun altını çizerek, “Benim gerçek hiçbir destekçim siyasi şiddetin yanında olamaz ve güvenlik güçlerine saygısızlık edemez. Ülkemizin değerlerine saldırıyorsanız biz bunu hoş görmeyiz.” dedi.

Top şimdi Senato’da

ABD Temsilciler Meclisi, Trump’ın ikinci kez azliyle ilgili kararını 197’ye karşı 232 oyla aldı. Tarihte ilk kez bir ABD Başkanı ikinci kez azil kararı alırken, Temsilciler Meclisi’nin Demokrat üyelerinin yanı sıra Cumhuriyetçi üyelerinden 10’u da “hükümete karşı isyana teşvik” nedeniyle Trump’ın azledilmesi yönünde oy kullandı.

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  • Trump, Temsilciler Meclisi tarafından 2019’da da Ukrayna’dan Joe Biden ve oğluyla ilgili soruşturma başlatmasını talep ederek kanunları çiğnediği gerekçesiyle azledilmiş ancak o dönem Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato’da aklanmıştı. Senato’da yeniden Trump’ın suçlu olup olmadığına yönelik bir yargılama gerçekleştirilecek ve oylama yapılacak. Trump’ın suçlu bulunması için Senato’da üçte iki çoğunluk gerekiyor, yani en az 17 Cumhuriyetçi senatörün bu yönde oy vermesi gerekiyor. Senato, görev teslimi sonrası da yargı sürecini Trump’ın 2024 yılında yeniden başkan adayı olmasını engellemek için kullanabilir.
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