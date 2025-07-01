ABD'de küçük uçak düştü: 6 ölü

'Cessna 441' tipi uçak, Ohio eyaletindeki Youngstown-Warren Havaalanı'ndan kalktıktan dakikalar sonra düştü.
ABD'nin Ohio eyaletinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.
ABD Federal Havacılık İdaresi'nden (FAA) yapılan açıklamada, 'Cessna 441' tipi uçağın, Ohio eyaletindeki Youngstown-Warren Havaalanı'ndan kalktıktan dakikalar sonra düştüğü belirtildi. Kazada, uçaktaki 6 kişi yaşamını yitirdi.
Yetkililer, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.
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