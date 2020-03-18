ABD'de polis karantinaya alınmayı reddeden hastanın evini abluka altına aldı

ABD'de Koronavirüs tespit edilen bir adam karantinaya alınmayı reddetmesi üzerine güvenlik güçleri tarafından evinin tüm çevresi abluka altına alındı.
ABD'nin Kentucky eyaletinde yaşayan ve kendisine yapılan testin pozitif çıkmasına rağmen adam karantinaya alınmayı reddetmesinin yanı sıra tedaviyi de kabul etmedi.
Bölge valisi Andy Beshear, koronavirüs taşıyıcı adamın evini abluka altına almaktan başka çare bulamadıklarını ve izalosyonu sağlamak için buna mecbur kaldıklarını söyledi.
Beshear, hastanın, yakınları ve komşularına virüsü bulaştırmasına izin vermeyeceklerini vurguladı.
Abluka altına alınan ev 7 gün 24 saat izlenecek.