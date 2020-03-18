Dünya ABDde polis karantinaya alınmayı reddeden hastanın evini abluka altına aldı
KORONAVİRÜS

ABD'de polis karantinaya alınmayı reddeden hastanın evini abluka altına aldı

ABD'nin Kentucky eyaletinde yaşayan ve kendisine yapılan testin pozitif çıkmasına rağmen karantinaya alınmayı reddeden adamın evi abluka altına alındı. Bölge valisi Andy Beshear, taşıyıcının yakınları ve komşularına virüsü bulaştırmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Abluka altındaki ev 7/24 izleniyor.
Abluka altındaki ev 7/24 izleniyor.

ABD'de Koronavirüs tespit edilen bir adam karantinaya alınmayı reddetmesi üzerine güvenlik güçleri tarafından evinin tüm çevresi abluka altına alındı.

ABD'nin Kentucky eyaletinde yaşayan ve kendisine yapılan testin pozitif çıkmasına rağmen adam karantinaya alınmayı reddetmesinin yanı sıra tedaviyi de kabul etmedi.

Bölge valisi Andy Beshear, koronavirüs taşıyıcı adamın evini abluka altına almaktan başka çare bulamadıklarını ve izalosyonu sağlamak için buna mecbur kaldıklarını söyledi.

Beshear, hastanın, yakınları ve komşularına virüsü bulaştırmasına izin vermeyeceklerini vurguladı.

Abluka altına alınan ev 7 gün 24 saat izlenecek.

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