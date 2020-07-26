ABD’de uçak evin üzerine düştü: Üç kişi hayatını kaybetti
ABD’nin Utah eyaletinde küçük uçak, yerleşim alanına düştü. Kaza yapan uçakta üç yetişkin ve üç çocuk olduğu ifade edildi. Kaza sonucu bu kişilerden üçü yaşamını yitirirken; biri uçağın düştüğü yerleşim alanından olmak üzere dört kişi de yaralandı.
Kaza, Utah eyaletindeki West Jordan ilçesinde meydana geldi. Altı kişinin bulunduğu Piper PA-32 tipi uçak, West Jordan ilçesinde yerleşim alanına düştü. Kazada pilot, bir kadın ve 9 aylık bebek yaşamını yitirirken; bir kadın ve iki çocuğun daha yaralandığı aktarıldı.
Öte yandan, uçağın düştüğü evde yangın çıktı. Evin sahibi yaşlı bir kadının da kazada yaralandığı ve durumunun kritik olduğu ifade edildi.