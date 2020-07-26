ABD’de uçak evin üzerine düştü: Üç kişi hayatını kaybetti

Kaza, Utah eyaletindeki West Jordan ilçesinde meydana geldi. Altı kişinin bulunduğu Piper PA-32 tipi uçak, West Jordan ilçesinde yerleşim alanına düştü. Kazada pilot, bir kadın ve 9 aylık bebek yaşamını yitirirken; bir kadın ve iki çocuğun daha yaralandığı aktarıldı.

DHA Kaza, Utah eyaletindeki West Jordan ilçesinde meydana geldi.

Öte yandan, uçağın düştüğü evde yangın çıktı. Evin sahibi yaşlı bir kadının da kazada yaralandığı ve durumunun kritik olduğu ifade edildi.



OYNAT 00:47 ABD'de uçak evin üzerine düştü: 3 ölü 4 yaralı ABD'nin Utah eyaletinde küçük uçak, yerleşim alanına düştü. Kaza yapan uçakta 3 yetişkin ve 3 çocuk olduğu ifade edildi. Kaza sonucu bu kişilerden 3'ü yaşamını yitirirken; 1'i uçağın düştüğü yerleşim alanından olmak üzere 4 kişi de yaralandı. BiP'te paylaş

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