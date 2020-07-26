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Dünya ABDde uçak evin üzerine düştü Üç kişi hayatını kaybetti
AMERİKA

ABD’de uçak evin üzerine düştü: Üç kişi hayatını kaybetti

ABD’nin Utah eyaletinde küçük uçak, yerleşim alanına düştü. Kaza yapan uçakta üç yetişkin ve üç çocuk olduğu ifade edildi. Kaza sonucu bu kişilerden üçü yaşamını yitirirken; biri uçağın düştüğü yerleşim alanından olmak üzere dört kişi de yaralandı.

Haber Merkezi DHA
Piper PA-32 tipi uçak, West Jordan ilçesinde yerleşim alanına düştü.
Piper PA-32 tipi uçak, West Jordan ilçesinde yerleşim alanına düştü.

Kaza, Utah eyaletindeki West Jordan ilçesinde meydana geldi. Altı kişinin bulunduğu Piper PA-32 tipi uçak, West Jordan ilçesinde yerleşim alanına düştü. Kazada pilot, bir kadın ve 9 aylık bebek yaşamını yitirirken; bir kadın ve iki çocuğun daha yaralandığı aktarıldı.

DHA
Kaza, Utah eyaletindeki West Jordan ilçesinde meydana geldi.

Öte yandan, uçağın düştüğü evde yangın çıktı. Evin sahibi yaşlı bir kadının da kazada yaralandığı ve durumunun kritik olduğu ifade edildi.

ABD'de uçak evin üzerine düştü: 3 ölü 4 yaralı
OYNAT 00:47
ABD'de uçak evin üzerine düştü: 3 ölü 4 yaralı
ABD'nin Utah eyaletinde küçük uçak, yerleşim alanına düştü. Kaza yapan uçakta 3 yetişkin ve 3 çocuk olduğu ifade edildi. Kaza sonucu bu kişilerden 3'ü yaşamını yitirirken; 1'i uçağın düştüğü yerleşim alanından olmak üzere 4 kişi de yaralandı.


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