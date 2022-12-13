ABD'den Afrika'ya 55 milyar dolarlık yardım

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan duyuruyu Başkan Joe Biden Washington'daki ABD-Afrika zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırlanırken yaptı. Başlayacak üç günlük zirveye yaklaşık 50 Afrika ülkesinden liderler katılıyor.

Afrika Birliği, 20 ekonomiden oluşan Grup'a katılmak istiyor. Biden'ın bu hamleyi destekleyeceğini açıklaması bekleniyor.

NHK World'ün haberine göre Amerika Birleşik Devletleri, sekiz yıldır ilk kez Afrikalı liderlerle bir zirveye ev sahipliği yapıyor. Son zirve yapıldığında Başkan Barack Obama idi.

Çin'in geçen yıl Afrika ülkeleriyle ticareti 250 milyar doları aştı ve bu ABD'nin kabaca dört katı. Rusya, askeri yardım sağlayarak Afrika ülkeleriyle bağlarını derinleştirdi.

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