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Dünya ABDden Azerbaycana askeri yardımlara devam etme kararı
AMERİKA

ABD'den Azerbaycan'a askeri yardımlara devam etme kararı

ABD Başkanı Joe Biden, Karabağ'daki çatışmalar nedeniyle Azerbaycan'a askeri yardımların engellenmesine yönelik kısıtlamalara getirilen muafiyeti uzattı. Karar sonucu ABD yönetimi, Azerbaycan'a askeri yardımlara devam edecek.

Haber Merkezi AA
ABDden Azerbaycana askeri yardımlara devam etme kararı
(Temsili)

ABD merkezli haber sitesi The Hill, Biden yönetiminin 26 Nisan'da Kongreye, ABD'nin Azerbaycan'a askeri yardımları konusunda gönderdiği bildirimi yayımladı.

Buna göre, bildirimde Biden, Dağlık Karabağ bölgesindeki çatışmalar nedeniyle Azerbaycan'a askeri yardımların engellenmesine yönelik kısıtlamalara getirilen muafiyeti uzattığını Kongreye iletti.

"Yardımlar barış çabalarını baltalamayacak"

Söz konusu bildirimde, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın "Azerbaycan'a yönelik yardımların Ermenistan ve Azerbaycan arasında barışçıl bir çözüm için müzakere çabalarını baltalamayacağını ya da Ermenistan'a yönelik saldırı amacıyla kullanılmayacağını tasdik ediyorum." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca Blinken, ABD'nin Azerbaycan'a yönelik yardımlarının uluslararası terörle mücadele ve Azerbaycan'ın sınır güvenliği için de önem teşkil ettiğini belirtti.

2002'den beri uzatılıyor

Azerbaycan'a askeri yardım kısıtlamalarına yönelik muafiyet, 2002'den bu yana her yıl, Özgürlük Destekleme Kanunu'nun 907. maddesine dayanılarak uzatılıyor. Bu maddede, ABD Dışişleri Bakanı'nın, yardımların bölgede çatışmaya yol açmayacağını onaylaması durumunda, Azerbaycan'a askeri destek vermesinin önünde bir engel olmadığı belirtiliyor.

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