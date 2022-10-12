Dünya ABDden F-16 alımının önündeki ilk engel kalktı Diplomatik çabalar etkili oldu
AMERİKA

ABD’den F-16 alımının önündeki ilk engel kalktı: Diplomatik çabalar etkili oldu

ABD Senatosu, Türkiye’ye F-16 satışıyla ilgili yasa tasarısından kısıtlayıcı koşulları çıkardı. Temsilciler Meclisi’nin de aynı uygulamayı yapması bekleniyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
ABD’den F-16 alımının önündeki ilk engel kalktı: Diplomatik çabalar etkili oldu
​ABD’den F-16 alımının önündeki ilk engel kalktı.

ABD’de Türkiye’ye F-16 satışıyla ilgili yasa tasarısına sonradan eklenen bütün sınırlandırıcı koşullar, tasarının Senato versiyonundan çıkarıldı. Türkiye’nin F-16 alımını koşullara bağlayan benzer bir ekleme tasarının Temsilciler Meclisi versiyonuna da eklenmişti ancak ortak metinde bu eklemelerin de çıkarılması bekleniyor. Senato tasarıyı tamamladıktan sonra Temsilciler Meclisinin versiyonu ile ortak bir metin haline getirilerek onay için ABD Başkanı Joe Biden’ın masasına gönderilecek.

DİPLOMATİK ÇABALAR ETKİLİ OLDU

Senato’daki bu değişimde, Türkiye’nin Washington’da yürüttüğü diplomatik çabaların etkili olduğu belirtiliyor. New Jersey Senatörü Demokrat Menendez ile Maryland Senatörü van Hollen, söz konusu tasarıya koşullu satışa dair eklemeler yapmıştı. Bunlar, satışın ABD’nin önemli ulusal güvenlik menfaatlerine temas ettiğinin gösterilmesi, bu silahların Yunan hava sahasını mükerrer şekilde ihlal etmeyeceğinin garanti edilmesi, uçakların YPG/PKK terör örgütüne karşı kullanılmaması ve Türkiye’nin İsveç ile Finlandiya’nın NATO üyeliğini onaylaması şeklindeydi.

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