ABD'den ikinci soykırıma yeşil ışık

İşgalci güç İsrail ve destekçisi ABD, Gazze'de bir senedir uygulanan soykırım politikasının bir benzerini Lübnan'da hayata geçirme kararı alırken, işgalci güç ile Hizbullah arasında savaşın şiddeti her geçen gün artıyor. Geçtiğimiz hafta İsrail saldırılarında iki numaralı komutanı İbrahim Akil ve 16 komutanını kaybeden, ayrıca çağrı cihazı patlamalarıyla büyük hasar gören Hizbullah, işgal altındaki Filistin'in kuzeyinde bulunan İsrail'e ait askeri tesislere füze yağdırdı. Örgüt, dün bölgenin en önemli şehri Hayfa'da İsrail ordusuna elektronik cihaz sağlayan Rafael şirketinin yanı sıra, Ramat David askeri üssünü füzelerle hedef aldı. İsrail ordusu ise buna karşılık Lübnan'ın güneyindeki yaklaşık 300 hedefi vurduğunu açıkladı. ABD ise Lübnan'da bir yandan kapsamlı bir savaştan duyduğu endişeyi dillendirirken diğer yandan İsrail'in hedeflerine ulaşabilmesi için "askeri baskı" diye nitelediği saldırıların şiddetini artırmasına yeşil ışık yaktı.





BÖLGESEL SAVAŞ RİSKİNE RAĞMEN DESTEK

Axios'a konuşan ABD'li üst düzey yetkililer, Biden yönetiminin, Hizbullah-İsrail arasındaki karşılıklı saldırıların topyekün bir savaşa dönüşmesinden endişe duysa da, sınırdaki yerleşimlerden kaçan Yahudilerin yeniden güvenli bir şekilde buralara dönmesini sağlamak için İsrail'in askeri baskısını artırmasını desteklediğini bildirdi. Beyaz Saray Ortadoğu Sorumlusu Brett McGurk da önceki gün Washington'da düzenlenen İsrail-ABD Konseyi toplantısında, İsrail'in öldürdüğü Hizbullah komutanı İbrahim Akil'in 1983'te ABD'nin Beyrut Büyükelçiliğine düzenlenen saldırıdaki rolünü hatırlarak, "Onun için üzülecek değiliz" demişti. ABD'nin bu tavrı, bölgeye USS Truman uçak gemisini gönderme adımıyla birlikte düşünüldüğünde, Gazze'deki gibi Lübnan'a yönelik bir katliam için de Tel-Aviv'e yeşil ışık yakma anlamına geliyor.





NETANYAHU İŞARETİ ALDI

Hizbullah'ın 8 Ekim 2023'te başlattığı füze saldırılarında ilk kez Hayfa gibi sınıra uzak bir merkezi vurmasının ardından açıklama yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, örgüte tehditler savurarak yeni katliamların sinyalini verdi. Netanyahu, sosyal medya platformu X'teki hesabı aracılığıyla yayınladığı konuşmada, "Hiçbir ülkenin, şehirlerine füze saldırıları yapılmasına göz yumamayacağını" belirterek, "Hizbullah'a son dönemde hayal edemeyeceği darbeler indirdik. Bunlar, bir mesajdı. Eğer Hizbullah bu mesajı anlamazsa söz veriyorum onlara anlatacağız" diyerek tehdit etti. İsrail'de yayın yapan Kanal 12, bölgede bir milyondan fazla yerleşimcinin Hizbullah'ın füze menzilinde olduğunu bildirdi.





Gazze'de ateşkes İSTEMİYORLAR

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Yahudilerin kuzeydeki yerleşimlere güvenli bir şekilde dönmesine kadar Lübnan'daki operasyonların devam edeceğini bildirmişti. Axios'a konuşan üst düzey ABD'li yetkililer ise Hizbullah'ın füze saldırılarını sonlandırması yönündeki taleplere Gazze'de ateşkes şartını koşmaktan vazgeçmediğini ve bu saldırıları ateşkes ilan edilene kadar sürdüreceğini bildirerek cevap verdiğini kaydetti. İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz da "Hizbullah'ın Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri'nin kuzeyine çekilmesini dünya sağlayamazsa bunu kendilerinin yapacaklarını" söyledi.





IRAKLI GRUPLAR DA DAHİL OLDU

Öte yandan, gerilim bölgeye de yayılıyor. Irak'ta etkin olan İran destekli Şii milis grupların oluşturduğu "Irak İslami Direnişi" örgütü, işgal altındaki Ürdün Vadisi'nde bulunan İsrail'e ait bir askeri tesisi insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldığını ilan etti. Örgüt tarafından yapılan açıklamada, saldırıların Gazze'de ateşkes ilan edilene ve İsrail ordusu Gazze'den çekilene kadar süreceği bildirildi.











