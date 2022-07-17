ABD’den ikiyüzlü tutum: Türkiye’ye kısıtlama Hindistan’a muafiyet

Tasarının çıkmasının ardından, “Helen Lobisi” üyesi Yunan kökenli ABD milletvekilleri Nicole Malliotakis ve Gus Bilirakis, Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros ile buluşarak, kameraların karşısına geçti. ABD’yi ziyaret eden Yunan Genelkurmay Başkanı, plaket ve madalyalar ile ödüllendirildi. Twitter üzerinden Floros ile fotoğraf paylaşan Malliotakis, Türkiye’ye F-16 ve askeri teçhizat satışına koştuğumuz 2 şartın Meclis’ten geçişini kutluyoruz” notunu paylaştı.

Çelişkili kararların mimarı olan ABD Temsilciler Meclisi, Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S-400’ler ile ilgili ikiyüzlü bir tutum sergilerken, Hindistan’a karşı aynı konuda esnek davranıyor. Washington yönetimi, 2019 yılında, Rusya’dan S-400 savunma sistemi alması nedeniyle Türkiye’yi, ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA) kapsamında 5. nesil savaş uçağı olan F-35 programından çıkarmıştı. Hava gücünde oluşabilecek zafiyeti engellemek için bir dizi seçeneği gündemine alan Türkiye, ABD’den F-16 ve modernizasyon kiti satın alma talebinde bulunmuştu. Yunan lobisinin baskısıyla Ankara’nın talebine şart koşan ABD Temsilciler Meclisi, yine bir çifte standarda imza attı. Meclis, Rusya’dan S-400 satın alan Hindistan’ı CAATSA yaptırımlarından muaf tutma kararı aldı.

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CAATSA’YA TÂBİ TUTULMADI

ABD Temsilciler Meclisi, savunma bütçesini de içeren Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) tasarısına Hindistan’a Rusya’dan aldığı S-400’lerden dolayı yaptırım muafiyeti getiren bir madde ekledi. Ekte, S-400 satın alımından dolayı Hindistan’a yaptırım muafiyeti verilmesinin ABD-Hindistan savunma bağlarını güçlendireceği belirtildi.

Gus Bilirakis-Konstantinos nFloros

GÖZ GÖRE GÖRE ÇİFTE STANDART

Hindistan, 2019’da 5 adet S-400 savunma hava sistemi için Rusya ile 5,5 milyar dolar değerinde anlaşma imzalamıştı. ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya’dan S-400 alması nedeniyle Hindistan’a CAATSA yaptırımlarından muaf olmadığı uyarısında bulunmuştu. Buna karşı, CAATSA kapsamında NATO üyesi Türkiye’ye S-400 konusunda yaptırım uygulayan ABD’nin, Moskova’nın Hindistan’a S-400 sevkiyatına devam etmesine göz yumması, çifte standart olarak değerlendiriliyor.

F-16 SATIŞINA İKİ ŞART

Türkiye, CAATSA yaptırımları nedeniyle hava taarruz ve savunma kabileyetinde olası bir açığın önüne geçmek amacıyla, ABD’den 40 F-16 savaş uçağı 80’e yakın modernizasyon kiti talebinde bulunmuştu. Aynı oylamada, Demokrat Parti’den Frank Pallone ve Cumhuriyetçi Parti’den Chris Pappas’ın sunduğu F-16 satışlarına şart koşan tasarı da kabul edildi. Önergede, Türkiye’ye F-16 satışı için, “ABD’nin ulusal çıkarına olduğunu onaylaması” ve “F-16’ların Türkiye tarafından Yunanistan toprakları üzerindeki uçuşlarda kullanılmaması için somut adımlar atılması” şartları yer alıyor.

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DÜNYA ABD'den skandal Türkiye kararı: Temsilciler Meclisi F-16 satışını kısıtlayan yasa tasarısını onayladı