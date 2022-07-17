ABD’den ikiyüzlü tutum: Türkiye’ye kısıtlama Hindistan’a muafiyet

Çelişkili kararların mimarı olan ABD Temsilciler Meclisi, Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S-400’ler ile ilgili ikiyüzlü bir tutum sergilerken, Hindistan’a karşı aynı konuda esnek davranıyor. Washington yönetimi, 2019 yılında, Rusya’dan S-400 savunma sistemi alması nedeniyle Türkiye’yi, ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA) kapsamında 5. nesil savaş uçağı olan F-35 programından çıkarmıştı. Hava gücünde oluşabilecek zafiyeti engellemek için bir dizi seçeneği gündemine alan Türkiye, ABD’den F-16 ve modernizasyon kiti satın alma talebinde bulunmuştu. Yunan lobisinin baskısıyla Ankara’nın talebine şart koşan ABD Temsilciler Meclisi, yine bir çifte standarda imza attı. Meclis, Rusya’dan S-400 satın alan Hindistan’ı CAATSA yaptırımlarından muaf tutma kararı aldı.
CAATSA’YA TÂBİ TUTULMADI
ABD Temsilciler Meclisi, savunma bütçesini de içeren Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) tasarısına Hindistan’a Rusya’dan aldığı S-400’lerden dolayı yaptırım muafiyeti getiren bir madde ekledi. Ekte, S-400 satın alımından dolayı Hindistan’a yaptırım muafiyeti verilmesinin ABD-Hindistan savunma bağlarını güçlendireceği belirtildi.
GÖZ GÖRE GÖRE ÇİFTE STANDART
Hindistan, 2019’da 5 adet S-400 savunma hava sistemi için Rusya ile 5,5 milyar dolar değerinde anlaşma imzalamıştı. ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya’dan S-400 alması nedeniyle Hindistan’a CAATSA yaptırımlarından muaf olmadığı uyarısında bulunmuştu. Buna karşı, CAATSA kapsamında NATO üyesi Türkiye’ye S-400 konusunda yaptırım uygulayan ABD’nin, Moskova’nın Hindistan’a S-400 sevkiyatına devam etmesine göz yumması, çifte standart olarak değerlendiriliyor.
F-16 SATIŞINA İKİ ŞART
Türkiye, CAATSA yaptırımları nedeniyle hava taarruz ve savunma kabileyetinde olası bir açığın önüne geçmek amacıyla, ABD’den 40 F-16 savaş uçağı 80’e yakın modernizasyon kiti talebinde bulunmuştu. Aynı oylamada, Demokrat Parti’den Frank Pallone ve Cumhuriyetçi Parti’den Chris Pappas’ın sunduğu F-16 satışlarına şart koşan tasarı da kabul edildi. Önergede, Türkiye’ye F-16 satışı için, “ABD’nin ulusal çıkarına olduğunu onaylaması” ve “F-16’ların Türkiye tarafından Yunanistan toprakları üzerindeki uçuşlarda kullanılmaması için somut adımlar atılması” şartları yer alıyor.