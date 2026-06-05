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ABD'den İran Milli Takımı'na Dünya Kupası vizesi

ABD'den İran Milli Takımı'na Dünya Kupası vizesi

23:475/06/2026, Cuma
AA
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ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'tan "İran Milli Futbol Takımı’na vize" mesajı
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'tan "İran Milli Futbol Takımı’na vize" mesajı

ABD'nin Suriye ve Irak Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, İran Milli Takımı'nın Dünya Kupası vize işlemlerinin tamamlandığını duyurdu. Barrack, sporun birleştirici gücüne vurgu yaparak küresel taraftarları ağırlamaya hazırlandıklarını belirtti.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklamada bulundu.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğindeki "olağanüstü ekibin" İran Milli Futbol takımının, ABD'de düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası yolculuğu için "vize işlemlerini başarıyla tamamlamasından gurur duyduğunu" belirten Barrack, şunları kaydetti:

"Spor, sınırları aşar ve dünyanın dört bir yanından gelen yarışmacıları ve taraftarları ağırlamayı dört gözle bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Barrack, paylaşımında, Al Jazeera televizyonunun, Beyaz Saray'dan bir yetkiliye dayandırdığı "İran'ın Dünya Kupası oyuncularına ABD'nin giriş vizesi verildiğini" aktardığı haberini alıntıladı.



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