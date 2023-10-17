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ABD'den İsrail'e asker gönderme kararı

Pentagon, askerlerinin bir bölümünü işgalci İsrail'e destek vermek üzere konuşlandıracak. Dikkat çeken gelişme ABD basını tarafından "İsrail askerlerini desteklemeye hazırlanıyorlar" şeklinde duyuruldu.

10:10 . 17/10/2023 Salı
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Gazze'ye saldırılar düzenleyen İsrail ordusuna mühimmat sağlayan ABD, Doğu Akdeniz'e uçak gemileri gönderdi.


Washington yönetimi, Tel Aviv'e desteğini bir adım öteye taşımaya hazırlanıyor.


2 bin asker hazır


Amerikalı savunma yetkilileri, ABD ordusunun İsrail'i desteklemek amacıyla olası bir konuşlandırmaya hazırlanmak üzere yaklaşık 2 bin asker seçtiğini söyledi.


Birliklerin danışmanlık ve tıbbi destek gibi görevlerle görevlendirildiği kaydedildi.


Savaşa katılmayacaklar


Yetkililer, bu birliklerin muharebe görevinde bulunmalarının amaçlanmadığını anlattı.


Wall Street Journal'ın haberine göre, söz konusu askerler şu anda Orta Doğu ve Avrupa gibi noktalarda konuşlanmış durumda.


İsrail askerlerine destek


ABD'nin hangi koşullar altında veya tam olarak nereye asker konuşlandırabileceğinin netlik kazanmadığı belirtilerek şunlar aktarıldı:


Ancak Pentagon'un kararı, İsrail'in Gazze'ye kara harekatı başlatması durumunda İsrail askerlerini desteklemeye hazırlandığının sinyalini verdi.


ABD'den asker hamlesi


Ayrıca bu birliklerin ne kadarının konuşlandırılması halinde İsrail'e gideceğinin de belirsizliğini koruduğu bilgisi paylaşıldı.


Ancak yetkililer, en azından askerlerin bir kısmının İsrail güçlerini desteklemek üzere söz konusu ülkeye giriş yapabileceğini ifade etti.




#İsrail
#ABD
#asker
13 dakika önce
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