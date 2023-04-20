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Dünya

ABD’den Karadeniz Tahıl Girişimi açıklaması: Rusya'nın eylemlerini endişeyle karşılıyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, küresel tahıl krizini sona erdiren Karadeniz Tahıl Girişimi Anlaşması'nın Rusya tarafından istismar edildiğini söyledi. Rusya'nın anlaşma kapsamındaki faaliyetleri engellemeye çalışmasını endişeyle karşıladıklarını söyleyen Patel, Moskova yönetiminin bu yolla gıda ithal eden ülkeler için fiyatların yüksek kalmasına neden olduğunu belirtti.

22:32 . 20/04/2023 Perşembe
AA
Karadeniz Tahıl Girişimi ile küresel gıda krizi büyük ölçüde aşıldı.

Karadeniz Tahıl Girişimi ile küresel gıda krizi büyük ölçüde aşıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, Rusya’nın Karadeniz Tahıl Girişimi Anlaşması kapsamındaki faaliyetleri engellemeye çalışmasını endişeyle karşıladıklarını söyledi.

Patel, günlük basın toplantısında “Karadeniz Tahıl Girişimi, küresel gıda güvenliği ile mücadele etmek ve gıda fiyatlarını istikrarlı hale getirmek için hayati bir araçtır. Girişim, 9 ay içinde 28 milyon ton gıdayı küresel piyasaya taşımıştır.” dedi.

"Rusya delegasyonu gemilerin denetimini engellemiştir"

ABD’nin, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Türkiye’nin söz konusu girişimin kapsamını genişletmek ve hayat kurtarıcı girişimin süresini uzatmak için gösterdiği çabayı desteklediğini kaydeden Patel, “Son iki haftada iki kez Rusya'nın Karadeniz Tahıl Girişimi operasyonlarını engellemeye yönelik eylemlerini derin bir endişeyle karşılıyoruz. Rusya Federasyonu'nun İstanbul'daki Ortak Koordinasyon Merkezi'ndeki delegasyonu, Ukrayna limanlarına girmek isteyen gemilerin denetimini engellemiştir. Şimdi Rus temsilciler, ticari gemilere yönelik tehditlerle girişime katılanların güvenliğini tehlikeye atmaktadır.” ifadelerini kullandı.

"Fiyatların yüksek kalmasına neden oluyor"

Rusya'nın operasyonları engellemekle, sevkiyatın gecikmesine, tedariklerin kısıtlanmasına ve gıda ithal eden ülkeler için fiyatların yüksek kalmasına neden olduğunu belirten Patel, G7 Dışişleri Bakanlarınca yayımlanan bildiride açıkça belirtildiği gibi bunun küresel gıda güvenliğine zarar verdiğini dile getirdi.



#ABD
#karadeniz tahıl girişimi
#Rusya
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