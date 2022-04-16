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Dünya ABDden Mescid-i Aksada yaşanan saldırılarla ilgili alışıldık değerlendirme Endişeliyiz
AMERİKA

ABD'den Mescid-i Aksa’da yaşanan saldırılarla ilgili alışıldık değerlendirme: Endişeliyiz

ABD Dışişleri Bakanlığı, işgalci İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa’da Müslümanlara yönelik şiddetinden derin endişe duyduklarını belirterek gerilimin düşürülmesi için taraflara çağrıda bulundu. ABD Dışişleri Sözcüsü Price, Filistinli ve İsrailli yetkililerden, gerilimi azaltmak ve herkesin güvenliğini sağlamak için iş birliği içinde çalışmalarını istedi.

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Haber Merkezi AA
ABDden Mescid-i Aksa’da yaşanan saldırılarla ilgili alışıldık değerlendirme: Endişeliyiz
Ned Price

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD, Kudüs'te Harem-i Şerif’te yaşanan şiddetten derin endişe duymaktadır. Tüm tarafları itidalli olmaya, kışkırtıcı eylemlerden ve söylemlerden kaçınmaya ve Harem-i Şerif’teki tarihi statükoyu korumaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

"GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORUZ"

  • Filistinli ve İsrailli yetkililerden, gerilimi azaltmak ve herkesin güvenliğini sağlamak için iş birliği içinde çalışmalarını isteyen Price, “Dışişleri Bakanlığı, gelişmeleri yakından takip ediyor ve gerginliği azaltmak için üst düzey İsrailli ve Filistinli yetkililerle yakın temas halinde olmaya devam edecek” bilgisini paylaştı.

Filistin'den uluslararası topluma çağrı: Mescid-i Aksa'daki güçlerini çekmesi için İsrail'e baskı kurulmalı
DÜNYA
Filistin'den uluslararası topluma çağrı: Mescid-i Aksa'daki güçlerini çekmesi için İsrail'e baskı kurulmalı

İşgalci İsrail güçleri Kıble Mescidi'ne bomba attı
OYNAT 00:52
İşgalci İsrail güçleri Kıble Mescidi'ne bomba attı
İsrail polisi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Baskında polis kauçuk kaplı mermiler ve ses bombaları kullanarak zorla Kıble Mescidi'ne girdi.

İşgalci İsrail polisinin Kıble Mescidi'ne bomba attığı anlar anbean kaydedildi.

Mescid-i Aksa'dan dünyaya seslenen kadın: Biz Filistinliler olarak bu toprakların sahibiyiz
OYNAT 00:59
Mescid-i Aksa'dan dünyaya seslenen kadın: Biz Filistinliler olarak bu toprakların sahibiyiz
Filistinli bir kadın Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusundan tüm dünyaya çağrıda bulundu.

Yaşlı kadın, 'Ramazan ayının sabah namazında kadınlara gaz bombaları attılar. Ey Araplar, ey Müslümanlar neredesiniz? İşgalci İsrail'e karşı Allah bize yeter, o ne güzel vekildir. Beş yaşındaki çocuk bile işgalci Yahudi yerleşimcilerin ne yaptığını biliyor. Biz Filistinliler olarak bu toprakların sahibiyiz. Ben yaşlı bir kadın olarak canımı Mescid-i Aksa ve topraklarımız için vermeye hazırım. Allah'a hamdolsun topraklarımızı kimseye bırakmayacağız.' dedi.
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