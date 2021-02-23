Dünya ABDden Mısıra gözdağı Rusyadan Su-35 almayın
AMERİKA

ABD'den Mısır'a gözdağı: Rusya'dan Su-35 almayın

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Mısırlı mevkidaşı Samih Şükri ile telefonda görüştü. Blinken, Mısır'ın Rusya'dan alacağı Su-35 uçaklarına ilişkin "Kaygılıyız" dedi.

Haber Merkezi AA
Arşiv.
Arşiv.

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, yaptığı yazılı açıklamada, Bakan Blinken'ın Şükri ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini kaydetti.

"Su-35 alma ihtimalinden kaygılıyız"

Görüşmede başta terörle mücadele olmak üzere iki ülke arasındaki stratejik iş birliğinin ve bölgesel konuların ele alındığını belirtilen açıklamada, "Bakan, ABD ile Mısır ikili ilişkilerinin merkezinde olacağına vurgu yaptığı Mısır'daki insan hakları konusuna ve Mısır'ın Rusya'dan Su-35 alma ihtimaline ilişkin kaygılarını gündeme getirdi." ifadesi kullanıldı.

Libya konusu da konuşuldu

Açıklamada, iki bakanın aynı zamanda Libya konusunu da ele aldıkları aktarıldı.

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