ABD'den Mısır'a gözdağı: Rusya'dan Su-35 almayın

ABD'de yakıt yüklü tankerle tren çarpıştı: Alevler gökyüzüne yükseldi

ABD'nin Teksas eyaletinde yük treni, yakıt yüklü 3 tankere çarptı. Kaza sonucu meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktığı ve siyah dumanın birçok bölgeden görüldüğü ifade edildi. Kazanın nasıl meydana geldiği, can kaybı ya da yaralanma olup olmadığı henüz bilinmiyor.