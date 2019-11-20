Dünya ABDden Mısıra Su-35 tehdidi CAATSA 231i hatırlattılar
AMERİKA

ABD'den Mısır'a Su-35 tehdidi: CAATSA 231'i hatırlattılar

ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya ile Su-35 tipi savaş uçağı alımına ilişkin müzakere yapması üzerine Mısır yönetimine yaptırım uyarısında bulundu. ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, "Müttefik ve ortaklarımızı, Amerikanın Hasımlarıyla Yaptırım Yoluyla Mücadele Yasasının (CAATSA) 231'inci bölümündeki yasal yaptırımlardan kaçınmak üzere Rusya ile yaptıkları işlemlerden vazgeçmeleri çağrısında bulunuyoruz" dedi.

Haber Merkezi AA
Rus yapımı SU-35 uçağı.
Rus yapımı SU-35 uçağı.

Mısır'ın Rusya ile Sukhoi şirketinin ürettiği Su-35 tipi savaş uçağı müzakereleri konusunda AA muhabirine açıklama yapan ancak isminin açıklanmasını istemeyen ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, "Müttefik ve ortaklarımızı, Amerikanın Hasımlarıyla Yaptırım Yoluyla Mücadele Yasasının (CAATSA) 231'inci bölümündeki yasal yaptırımlardan kaçınmak üzere Rusya ile yaptıkları işlemlerden vazgeçmeleri çağrısında bulunuyoruz" dedi.

ABD'nin bu konuda tavrının net olduğunu ifade eden yetkili, ABD Dışişleri Bakanlığının Siyasi ve Askeri İşlerden Sorumlu Müsteşarı Clarke Cooper'ın Mısır konusundaki açıklamalarını hatırlattı.

Cooper, Dubai Havacılık Fuarında, yaptırımları hatırlatarak "Onlar (Mısır) bunu zaten biliyor. Bu onlara yaptırım uygulamamız ve gelecekte ABD'den yapacakları silah alımlarını kaybetmeleri riskini beraberinde getiriyor" ifadesini kullanmıştı.

Müsteşar açıklamasında ayrıca şunları kaydetmişti:

  • "Dürüst olmak gerekirse, Kahire'nin ABD'de kovaladığı fırsatlar var. Yıllardır Mısır ile stratejik bir ilişkimiz var. Mısır bölgesel güvenlikte önemli bir garantör ve tedarikçi olmuştur. Mısır'ın terörle mücadelesini takdirle karşılayan başka komşuları da var. Mısır'ı bunu nasıl başardığı konusunda düşünmeye teşvik ediyoruz."
Hala başörtüsü diyenlere

'Hala başörtüsü' diyenlere

AK Partili Özlem Zengin'den TVNET'e özel açıklama.
Sivillere saldırdılar: 8 ölü

Sivillere saldırdılar: 8 ölü

İran destekli terörist gruplar füzelerle saldırdı.
2 müdür ve 1 memur açığa alındı

2 müdür ve
1 memur açığa alındı

Görevliler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulacak.
İsrail'de kriz büyüyor

İsrail'de kriz büyüyor

​Netanyahu'nun ardından Gantz da hükümeti kuramadı.
Hiç kimse <br>tehdit edemez

Hiç kimse
tehdit edemez

Meclis'de tekerrür eden saldırıya AK Parti'den cevap.
Şah'ın ölümsüz aşkı:<br>Tac Mahal

Şah'ın ölümsüz aşkı:
Tac Mahal

Yapımında Türk mimarlar da bulunuyor.

İsrail yasa dışı<br> yerleşimlere son vermeli

İsrail yasa dışı
yerleşimlere son vermeli

​BMGK üyesi 5 AB ülkesinden İsrail açıklaması.

AK Parti'den <br>CHP'li Özkoç'a kınama

AK Parti'den
CHP'li Özkoç'a kınama

TBMM'deki ​ikinci Ecevit-Kavakçı olayına sert tepki.
Siyanür yasaklanıyor

Siyanür yasaklanıyor

"Son Kullanıcı Beyannamesi" zorunluluğu getirildi.
Terörden tutuklandı

Terörden tutuklandı

HDP'li Hatice Çevik'in yerine yeni atama yapıldı.
Şehit cenazesi kaçıran terörist yakalandı

Şehit cenazesi kaçıran terörist yakalandı

Jandarmanın takibi sonucu yakalandı.
Bir tane göstersinler<br>bırakacağım

Bir tane göstersinler
bırakacağım

Soylu, kadrolaşma iddialarına yanıt verdi.
Büyükçekmece'de yakalandı

Büyükçekmece'de yakalandı

Başörtülü öğretmene yolda yürürken tokat atmıştı.
Eve<br>dönüş mutluluğu

Eve
dönüş mutluluğu

Baba ocağına dönüşler başladı.
Skandala soruşturma

Skandala soruşturma

Sosyal medyada tepki çeken görüntüler için harekete geçildi.
TBMM Başkanlığına sunuldu: Terfiler, ödüller ve görevlendirmelere düzenleme
Gündem

TBMM Başkanlığına sunuldu: Terfiler, ödüller ve görevlendirmelere düzenleme

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.


2. Sınıf Emniyet Müdürünün bir üst rütbeye terfi için en az bekleme süresi bir yıldan iki yıla çıkarılıyor.


Bulundukları rütbede 5 yıl terfi edemeyen emniyet amiri ve emniyet müdürlerinin görev süresi, dört yıl uzatılabilecek.


Başpolis memurları ve kıdemli başpolis memurları arasında yapılacak yazılı/sözlü sınavlarda başarılı olanlardan, Polis Akademisi Başkanlığınca düzenlenecek ilk derece amirlik eğitimini başarıyla bitirenler, Komiser Yardımcılığı rütbesine atanacak.


Denizli, Malatya, Elazığ ve Afyonkarahisar'da yaşanan depremlerden zarar gören vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla düzenleme yapılacak.
ÖSYM 2020 sınav takvimini açıkladı
Gündem

ÖSYM 2020 sınav takvimini açıkladı

ÖSYM’nin 2020 sınav takvimi, osym.gov.tr internet sitesinde açıklandı. Takvime göre 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 20-21 Haziran tarihlerinde yapılacak. KPSS Genel Yetenek Sınavı ise 19 Temmuz’da yapılacak. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 9 Ağustos’ta düzenlenecek. ALES-1 ise 3 Mayıs’ta.
Hakurk'ta eylem hazırlığındaki 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Gündem

Hakurk'ta eylem hazırlığındaki 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK’lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.