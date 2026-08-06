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ABD'den NATO hamlesi: Norveç'e 270 milyon dolarlık mühimmat onayı

ABD'den NATO hamlesi: Norveç'e 270 milyon dolarlık mühimmat onayı

10:40, 06/08/2026, PerşembeG: Güncelleme: 11:08, 06/08/2026, Perşembe
DHA
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ABD'den NATO hamlesi: Norveç'e 270 milyon dolarlık mühimmat onayı
ABD, Norveç'e 'M795' mermisi satışını onayladı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Norveç'e '155 mm Yüksek Patlayıcı M795' mermileri ve ilgili ekipmanların satışını onayladığını duyurdu. Satışın tahmini bedelinin 270 milyon dolar olduğu belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Norveç hükümetinin talebi üzerine '155 mm Yüksek Patlayıcı M795' topçu mermileri ile teknik ve lojistik destek sağlanmasına onay verildiği bildirildi.

Onaylanan satış paketinin tahmini toplam maliyetinin 270 milyon dolar olduğu aktarıldı. Açıklamada, söz konusu satışın Avrupa'da siyasi istikrar ve ekonomik ilerleme için önemli bir güç olan bir NATO müttefikinin güvenliğini artırarak ABD'nin dış politika ve ulusal güvenlik hedeflerini destekleyeceği ifade edildi.

Bu adımın, Norveç'in topçu ve orta menzilli ateş gücü kapasitesini geliştirerek mevcut ve gelecekteki tehditlere karşı koyma yeteneğini güçlendireceği, aynı zamanda ABD ve diğer müttefik kuvvetlerle ortak çalışabilirliğini artıracağı kaydedildi.

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Başlıklar :ABDNATOonay
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