Norveç Rus Elçiliğindeki 15 görevliyi istenmeyen kişi ilan etti

“Rusya halihazırda Norveç için en büyük istihbarat tehdidini oluşturuyor. Bunu çok ciddiye alıyoruz ve şu anda ülkemizdeki Rus istihbarat faaliyetlerine karşı önlemler uyguluyoruz. Rus istihbarat görevlilerinin Norveç'te diplomatik kisve altında faaliyet göstermesine izin vermeyeceğiz”