ABD'den 'Rus birlikleri Ukrayna'dan çekilmesin' kararı

üç yılı aşan süredir devam ediyor.

üç yılı aşan süredir devam ediyor.

Bölgesel ve küresel etkilere yol açan

Bölgesel ve küresel etkilere yol açan

Ancak son dönemde savaşın sona ermesi adına yapılan girişimler hız kazandı.

ABD ve Rusya'dan 'barış' görüşmeleri

ABD ve Rusya'dan 'barış' görüşmeleri

ile peş peşe telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

ile peş peşe telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

'da barış müzakereleri adına görüşme gerçekleştirdi.

'da barış müzakereleri adına görüşme gerçekleştirdi.

ve Rus heyetleri de

ve Rus heyetleri de

Geçtiğimiz haftalarda da

Geçtiğimiz haftalarda da

Ancak ABD, bu tutumunun tersini ortaya koyan bir çıkış gerçekleştirdi.