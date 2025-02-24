ABD'den 'Rus birlikleri Ukrayna'dan çekilmesin' kararı

ABD ve İsrail, Rus birliklerinin Ukrayna'dan çekilmemesi yönünde oy kullandı.
Ukrayna-Rusya savaşının sona ermesine yönelik girişimlere hız veren ABD, şaşırtan bir karara imza attı. BM Genel Kurulu'nda Rus birliklerinin Ukrayna'dan derhal çekilmesini talep eden karar tasarısı oylandı. Tasarı, 18'e karşı 93 oyla kabul edilirken ABD 'hayır' oyu kullandı.
Bölgesel ve küresel etkilere yol açan
Ukrayna-Rusya savaşı
üç yılı aşan süredir devam ediyor.
Ancak son dönemde savaşın sona ermesi adına yapılan girişimler hız kazandı.
ABD ve Rusya'dan 'barış' görüşmeleri
ABD ve Rusya'dan 'barış' görüşmeleri
Göreve gelmeden önce "
Rusya-Ukrayna savaşını bitireceğim.
" çıkışlarını eyleme döken
ABD Başkanı Donald Trump,
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
ile peş peşe telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.
Geçtiğimiz haftalarda da
ABD
ve Rus heyetleri de
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad
'da barış müzakereleri adına görüşme gerçekleştirdi.
Ancak ABD, bu tutumunun tersini ortaya koyan bir çıkış gerçekleştirdi.
ABD'den Rusya'nın Ukrayna'daki varlığına destek
ABD'den Rusya'nın Ukrayna'daki varlığına destek
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu
'nda '
Rus birliklerinin Ukrayna'dan derhal çekilmesini talep eden
' karar tasarısı oylandı.
Tasarı, 18'e karşı 93 oyla kabul edilirken ABD '
hayır
' oyu kullandı.
Yapılan oylamada İsrail'in de 'hayır' oyu kullandığı görüldü.
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