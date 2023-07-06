ABD'den Rusya'ya tahıl anlaşmasını uzatma çağrısı.
ABD, Rusya'ya Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması uyarınca yükümlülüklerini yerine getirme ve anlaşmayı uzatma çağrısında bulundu.
ABD Dışişleri Bakanlığı, çağrıyı sosyal medya hesabı üzerinden bir video mesajla paylaştı.
Mesajda, Rusya'nın anlaşma uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmesi ve süresini uzatması gerektiği vurgulandı.
Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için BM, Rusya, Türkiye ve Ukrayna, 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da düzenlenen törenle Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı imzalamıştı.
Daha önce birkaç kez uzatılan anlaşmanın süresi 17 Temmuz'da dolacak. Rus yetkililer, anlaşmanın uzatılması için bir olasılık görmediklerini belirtiyor.