Dünya ABDden tahıl koridoru açıklaması Dört gözle uygulanmasını bekliyoruz
AMERİKA

ABD'den tahıl koridoru açıklaması: Dört gözle uygulanmasını bekliyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler arasında Ukrayna tahılının güvenli sevkiyatı için imzalanan anlaşmaya her türlü desteği vereceklerini, tahılın en etkili şekilde Karadeniz limanlarından sevk edilebileceğini söyledi. Price, anlaşmanın halen geçerli olduğunu ve dört gözle uygulanmasını beklediklerini de ifade etti

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Haber Merkezi AA
ABDden tahıl koridoru açıklaması: Dört gözle uygulanmasını bekliyoruz
Ned Price

Günlük basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Price, Ukrayna’nın liman kenti Odessa’ya düzenlenen füze saldırısının, Rusya’nın İstanbul’da yapılan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Anlaşması"na bağlılığının altını oyduğunu dile getirdi.

Price, anlaşmanın halen geçerli olduğunu ve dört gözle uygulanmasını beklediklerini ifade ederek, "BM'ye, Türk müttefiklerimize her türlü desteği vereceğiz çünkü bu tahılın dünya piyasasına ulaşmasının önemini biliyoruz." diye konuştu.

"DÜNYA İZLEYECEK"

Dünyanın anlaşmanın uygulanmasını izleyeceğini belirten Price, “Bu anlaşmanın sonuçlandırılmasında aracılık eden Başkan Zelenskiy, Ukrayna hükümeti, BM Genel Sekreteri ve Türk müttefiklerimizle yakın koordinasyon içindeyiz.” dedi.

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı Yöneticisi Samantha Power’ın tahıl anlaşmasının çökmesi durumunda bir B planı üzerine çalıştıklarına yönelik açıklamalarını da değerlendiren Price, Ukrayna tahılının ülkeden çıkarılması için savaşın başından beri birçok seçenek üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Price, savaşın başından bu yana Ukrayna’nın tahıl ihracatında nispeten artış olduğunu kaydederek, “Ukrayna'nın Karadeniz limanlarını açmanın, Ukrayna'nın tahıl ihracatını artırmanın en etkili yolu olduğu açıktır.” değerlendirmesinde bulundu.

"B PLANI DEMEYECEĞİM"

Sözcü, şöyle konuştu:

“Buna B planı demeyeceğim çünkü bunu daha doğru şekilde ortaya koymak gerekir. Ukraynalılar, Rusya’nın saldırısının başından bu yana kendi tahıl ve gıda ürünlerini ihraç etmek için tüm uygun yollara bakıyor. Dolayısıyla gerçek şu ki savaşın başından beri Rusya’nın zalimliğinin küresel bir gıda güvenliği sorununa yol açacağını dikkate alarak Ukraynalı ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz. Umudumuz, Ukrayna’nın Karadeniz limanlarının açılması, Ukrayna ve başka ülkelerin gemilerinin rahatça girip çıkması olsa da ihracat seviyesini arıtmak için başka yollara ihtiyaç olacaktır. Dolayısıyla bu rota veya öbürü şeklinde bir durum değil.”

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