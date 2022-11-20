ABD'den terör örgütü PKK/YPG’ye açık destek

Türkiye yurt içi ve yurt dışında terör örgütüne karşı düzenlediği operasyonlarla teröre ağır darbeler indirmeye devam ediyor. Son olarak Suriye ve Irak'ın kuzeyine düzenlenen Pençe Kılıç Hava Harekatı'nda çok sayıda terör hedefi imha edildi.

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Kahraman Mehmetçik'in terör örgütüne karşı mücadelesi sürerken ABD ise terör örgütüne açık bir şekilde destek sağlamayı sürdürüyor.

ABD, terör örgütü YPG/PKK'ya tırlar dolusu silah ve mühimmat göndermekten geri durmazken özel eğitim vererek teröristleri cesaretlendirmeye devam ediyor.

Türkiye'nin operasyonlarına karşı çıkan ABD, bu kez de teröristlerin sözde mezuniyet törenine destek verdi.

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ABD Özel Kuvvetler Komutanı sözde mezuniyete katıldı

Eli kanlı terör örgütü YPG'nin sözde elit birliği olarak lanse edilen Rojava Terör Timi'nin mezuniyet törenine ABD Özel Kuvvetler Komutanı Jeff Dennis de katıldı. Törende Kürtçe konuşma yapan ABD'li komutan, teröristleri tebrik etti.

"Başarınızla gurur duyuyoruz"

Jeff Dennis konuşmasında, "Günaydın arkadaşlar, bugün bana konuşma fırsatı verdiğiniz için mutluyum Benim adım Jeff Dennis, Himo'daki ABD özel kuvvetleri komutanıyım. Başarınızla gurur duyuyoruz. Bu seviyeye gelebilmek için zorlu bir eğitimden geçtiniz. Sizi tebrik ediyor, başarılar diliyorum." dedi.

Yayınlanan görüntülerde teröristlerin ABD tarafından tam teçhizat donattığı gözlerden kaçmadı.